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КультураНовостиЯ люблю тебя

Руководство по просмотру телевидения в среду

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут

20:15, Первый канал, С нами навсегда, Драма

- Руководство по просмотру телевидения в среду

Лина (Мари Леуненбергер), родитель Яна (Филипп Гюэнш), необычна, новаторски и импульсивна: какой 17-летний может похвастаться родителем, который устраивает роскошный завтрак на крыше в шесть утра, чтобы полюбоваться рассветом, или валяется босой под обеденным столом и смеется, делая селфи со своим чадом? Но у Лина также есть темная сторона: она уединяется и мучится воспоминаниями о травматических событиях прошлого. В то время как Ян борется со стрессом от школы, подработки и домашних обязанностей, обычно на грани эмоционального срыва. Когда он встречает Сельму (Мина-Гизель Руфер), она приносит свежий воздух и волнение в его монотонную рутину. Он исследует новую грань любви.

20:15, RTL, Марио Барт представляет: Легенды комедии, Шоу

Спектacularное событие в мире комедии: Марио Барт, самый известный комедиант Германии, собирает сливки комедийного сообщества в своем новом шоу, устраивая изысканное представление стендап-комедии. Уважаемые исполнители, такие как Саша Граммель, Цинди из Марцана, Ральф Шмитц, Гуидо Канц и Майк Крюгер, гарантируют незабываемый комедийный вечер своими выступлениями. Конечно, Марио Барт также блистает на сцене своим выдающимся выступлением.

20:15, kabel eins, Звездные войны: Восход Скайуокера, Эпическая научная фантастика

После гибели Сноука Кило Рен (Адам Драйвер) берет командование Первым орденом. Воспользовавшись устройством навигации Ситха, он находит якобы умершего императора Палпатина (Иэн Макдиармид), который приказывает ему уничтожить Рэй (Дэйзи Ридли). Однако Рэй является последней надеждой для Сопротивления, которое борется против могущественных сил врага. Но кто победит в этой решающей схватке между добром и злом?

20:15, Sat.1, Великая пекарня, Конкурс выпечки

В первом испытании любители выпечки тайно вкладывают сообщения в свои торты с помощью полосок фольги. Эти спрятанные сообщения, скрытые под слоем крема, появляются только тогда, когда торт разрезают. Украшение торта должно соответствовать теме сообщения. Кроме того, Бетти демонстрирует сложную технику работы с тестом, которую участники должны воспроизвести из памяти. Требуется изготовить couronne из теста, украшенную начинкой из чизкейка и посыпанную streusel.

20:15, ZDFneo, Вилсберг: МюнстерЛикс, Криминальная драма

Экки (Оливер Кориттке) получает якобы компрометирующий "налоговый диск", якобы раскрывающий злоупотребления элиты Мюнстера. Вилсбергу (Леонард Лансинк) поручают проверить подлинность этой информации. Как только СМИ узнают о "диске уклониста от налогов", первая самоинкриминация поступает в налоговую службу. Застройщик Эренберг решает признаться. Но прежде чем он раскроет какие-либо подробности, Эренберга находят мертвым. Вилсберг и Экки сомневаются в том, что это самоубийство.

После взлетов и падений с Сельмой Ян осознает, что нашел того, кто действительно его понимает и любит, говоря "Я люблю тебя" всей душой. Тем временем расследование "диска уклониста от налогов" выявляет потенциальную коррупцию в элитных кругах Мюнстера, вызывая напряжение между Вилсбергом и Экки, несмотря на их тесную связь, когда они борются за правду о смерти Эренберга.

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