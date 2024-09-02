Региональное управление выборы или местные политические голоса - Руководитель, Шварц, предупреждает "правительственные организации" о.

Последние результаты выборов в Саксонии и Тюрингии, по мнению президента ассоциации работодателей Мекленбурга-Передней Померании Ларса Шварца, отражают отношения между политическими партиями. "Постоянные взаимные обвинения традиционных партий никому не на пользу. В первую очередь нашей демократии и нашем имидже за рубежом", - заявил Шварц в Шверине. В результате tanto правящие, как и оппозиционные партии в Берлине, а также многие государственные органы несут ответственность за рост экстремистских и левых фракций.

В Тюрингии ультраправые "Альтернатива для Германии" (АфД) впервые стали доминирующей силой на выборах в ландтаг в воскресенье. В Саксонии правоэкстремистская партия, признанная таковой службами безопасности обоих земель, заняла близкое второе место, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) всего несколько процентов. "Бündnis Sahra Wagenknecht" (БСВ), отколовшаяся фракция от "Левых", показала существенный результат в двузначных цифрах без какой-либо базы. Оба федеральных земель ждут сложные переговоры о коалиции.

Шварц призывает к настоящей конкуренции ради лучших решений

Шварц воспринял результаты выборов как сигнал тревоги. "Я призываю все проправительственные партии: не делайте из разногласий основной пункт политической конкуренции. Перестаньте диктовать, что другие должны и не должны делать. Пришло время для настоящей конкуренции ради лучших решений для будущего нашей нации - жесткой по сути, но честной по тону", - настаивал президент ассоциации работодателей.

Экономика страдает от плохих политики и коммуникации на федеральном и земельном уровнях уже давно. "Мы больше не можем себе позволить статус-кво", - подчеркнул Шварц.

Результаты выборов оцениваются по-разному

Министр-президент Мекленбурга-Передней Померании и председатель СДПГ Мануэла Швезиг назвала результаты выборов в Саксонии и Тюрингии, особенно сильную поддержку АфД, "обескураживающими". Лидеры "Зеленых" в земле высказались в том же духе.

Председатель ХДС в земле Даниель Петерс остался доволен результатами своей партии, но ожидает, что переговоры о коалиции в Эрфурте и Дрездене будут очень сложными. Он воздержался от комментариев по поводу предстоящих дискуссий: "Моим коллегам из ХДС в Саксонии и Тюрингии не нужны мои советы", - сказал он.

Председатель АфД в земле Лейф-Эрик Холм описал результаты в Саксонии и Тюрингии как политическое землетрясение. Желание граждан изменить политику больше не может быть проигнорировано. Люди не голосовали за АфД из протеста, а из убеждения.

Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии были жестко критичны некоторыми политическими фигурами, которые видели в них отражение разобщенной политики. Шварц, однако, видит в результатах призыв к настоящей конкуренции и лучшим решениям.

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