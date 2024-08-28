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Руководитель отдела спорта "Байера" Ролфес признает, что это очень многообещающее.

Под лучом прожекторов: первый матч за звание двукратного чемпиона, Байер Starting position под пристальным внимание. спортивный директор Саймон Рольфес остается невозмутимым и уверенным в лучшем для команды будущем.

 and  Anthony Ross
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- Руководитель отдела спорта "Байера" Ролфес признает, что это очень многообещающее.

Спортивный директор Симон Рольфес считает, что Байер 04 Леверкузен находится на правильном пути к увеличению своего влияния. "Многие все еще недооценивают наш огромный потенциал. Это не Байер 04 Леверкузен 15-летней давности. Байер 04 - это главный клуб в Рейнланде, мы - международный символ этого региона. Мы чувствуем это влияние во всех аспектах, и естественно, сезон с двумя победами дал наше развитию сильный толчок", - сказал 42-летний Рольфес в интервью, опубликованном футбольным клубом Бундеслиги.

По его мнению, следующие годы "представляют собой огромную возможность достичь уровня, который многие считают недостижимым. Еще многое предстоит сделать". Он не воспринимает возросшие ожидания фанатов после двойной победы как обузу: "Двойная победа - это не тяжкий груз, а нечто, что помогает и толкает нас вперед. Вызов может быть больше, но в то же время мы можем получить так много уверенности, силы и веры в том, чтобы переворачивать матчи или преуспевать в высоко напряженных ситуациях, таких как матч на выбывание".

Однако он считает маловероятным повторение прошлогоднего доминирующего выступления и прохождения сезона Бундеслиги без поражений. "Будет матчи, в которых мы проиграем; матчи, в которых мы можем не быть на высоте. Мы не играли идеально в каждом матче прошлого сезона, и это не должно преувеличиваться или преувеличиваться. Тем не менее, мы очень амбициозны. У нас есть талантливый состав, великолепные игроки, и мы продемонстрируем сильный менталитет", - добавил Рольфес.

Другие клубы лиги могут недооценивать улучшенные способности Байера 04 Леверкузена из-за их прошлых выступлений. Однако Байер 04 Леверкузен воспринимает высокие ожидания фанатов как возможность, а не как обузу, используя их для повышения своей уверенности и результатов.

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