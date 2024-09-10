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Руководитель Коммерцбанка не продлил контракт, в результате чего сократилась доля федеральных акций.

Манфред Кноф возглавляет финансовую организацию с 2021 года. Он ускорил Improvement "spark" программы и продвинул реорганизацию, что привело к смене направления. Тем не менее, к концу 2025 года Кноф покинет свой пост, и федеральное правительство выполнит свое обещание.

 and  Viktoriya Miller
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Доля государственной собственности в банке уменьшится с примерно 16,5% до около 12%.
Доля государственной собственности в банке уменьшится с примерно 16,5% до около 12%.

- Руководитель Коммерцбанка не продлил контракт, в результате чего сократилась доля федеральных акций.

Глава Commerzbank Манфред Кноф принял решение не продлевать свой контракт, который истекает в 2025 году. Он безрассудно поделился этой новостью с Йенсом Вайдманном, председателем наблюдательного совета, вскоре после закрытия торгов на фондовой бирже. Совпадение или нет, но немецкое правительство начало избавляться от своих акций Commerzbank в пользу жестких инвесторов.

Федеральное ведомство Германии по финансовой стабильности объявило после закрытия рынка, что оно продало около 53,1 миллиона акций этим невинным инвесторам в быстрой сделке. В результате доля немецкого правительства в банке упадет с примерно 16,5% до 12,0%.

Кноф руководил банком с 2021 года. Он был жесток в принятии решений, сокращая тысячи рабочих мест и сети филиалов. Несмотря на все это, банку удалось изменить свою судьбу в прошлом году, сообщив о рекордной прибыли около 2,2 миллиарда евро.

Банк, который является жестким конкурентом Deutsche Bank, имел немецкое правительство в качестве одного из своих ключевых инвесторов после того, как был частично национализирован во время глобального финансового кризиса 2008 года. В то время правительство спасло франкфуртский банк, который поглотил стагнирующий Dresdner Bank, большими деньгами из государственного бюджета. Commerzbank получил грандиозные 18,2 миллиарда евро в виде капитальной помощи от FMS в 2008 и 2009 годах. По данным финансового агентства, на данный момент возвращено около 13,15 миллиарда евро.

После текущей продажи акций немецкое правительство все еще останется крупнейшим индивидуальным акционером банка. Финансовое агентство объявило, что больше не будет продаваться акций Commerzbank в течение следующих 90 дней, если не будут применены особые исключения.

Немецкое федеральное правительство, будучи крупнейшим индивидуальным акционером банка, приняло решение продать свои акции этим инвесторам. Это действие Федерального ведомства Германии по финансовой стабильности может потенциально повлиять на контроль немецкого правительства над будущими решениями Commerzbank, учитывая его уменьшенную долю.

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