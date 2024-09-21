Руководитель Bosch планирует начать сокращение персонала

**Bosch сталкивается с трудностями в различных секторах продаж, что может привести к увольнению тысяч сотрудников. Председатель правления BoschHartung намекает на возможность дополнительных увольнений, заявляя: "Текущая экономическая ситуация затрудняет прогнозирование. Неясно, какие производственные секторы будут жизненно важны в каких областях через пять лет. Следовательно, не исключено, что ресурсы придется перераспределять или сокращать".

Никаких конкретных решений по заводу в Хильдесхайме пока не принято, заявилHartung. Он сказал: "На данный момент нет решений по нашему заводу по производству электродвигателей в Хильдесхайме". На данный момент нет дискуссий о внесении изменений на заводе в Хильдесхайме. Hartung подчеркнул, что Bosch ценит переговоры с представителями сотрудников для поддержания конкурентоспособности. Bosch готов сотрудничать с представителями, чтобы избежать увольнений по операционным причинам, но если целые factories больше не смогут работать экономически, это "новый сценарий". В прошлом году Bosch заключил соглашение с немецкими представителями сотрудников, гарантирующее рабочие места для около 80 000 сотрудников до 2027 года.

В настоящее время Bosch faces риски увольнения для 7000 рабочих, почти половина из которых приходится на сегмент автомобильной технологии. Компания также производит тепловые насосы, бытовую технику и электроинструменты, среди прочего. Однако Hartung отметил в июле в "Frankfurter Allgemeine Zeitung", что Bosch в настоящее время испытывает проблемы с спросом во всех направлениях.

Использовать климатические фонды для инфраструктуры зарядки

Hartung призвал коалицию "трафика света" реализовать климатические фонды, упомянутые в их соглашении. "Климатические фонды все еще могут быть на столе. Они могут быть распределены различными способами: либо компенсированы населению, либо снизить стоимость CO2-сниженных топлив, либо быстрее расширить инфраструктуру зарядки". Hartung, однако, предостерег против использования субсидий на электромобили в качестве рыночных вмешательств.

Кроме того, Hartung предложил усилить продвижение CO2-сниженных топлив в свете предстоящего запрета на регистрацию новых автомобилей с внутренним сгоранием. "Даже после 2035 года некоторые клиенты могут по-прежнему хотеть внутренние двигатели, и thus водить свои старые машины как можно дольше", - сказал Hartung. Он считает, что цена CO2 может сыграть значительную роль в регулировании топлив. Однако Hartung предостерег против введения высоких налогов на ископаемые топлива, предупредив, что "мобильность и логистика могут оказаться чрезмерно дорогими, угрожая социальному балансу". Собранные через цену CO2 средства должны быть возвращены в экономику, добавил он.

В свете заявлений председателя о возможных перераспределении и сокращении ресурсов может произойти сокращение работы в Bosch для приспособления к неопределенной экономической ситуации и меняющимся производственными секторами. Bosch открыт для сотрудничества с представителями сотрудников, чтобы предотвратить увольнения, но признает, что некоторые factories больше не смогут работать экономически, если это будет необходимо.

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