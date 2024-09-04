- Руководящий совет Фонда Шлосс Мариенбург был распущен.

Развалины замка Мариенбург к югу от Ганновера стали объектом споров и попали в новости: совет фонда Мариенбург уволил Ульриха фон Йенсена с поста директора с immediatly, сославшись на "серьезные и неоднократные нарушения служебных обязанностей", как они объявили в среду.

Христина Файдель вступила в должность временного директора до конца года. Долгосрочная позиция будет объявлена в ближайшее время. Фон Йенсен сообщил dpa, что ему не известны причины его увольнения. По его мнению, были неразрешимые разногласия по поводу финансовой устойчивости фонда. Человек занимал эту должность с конца 2023 года.

Совет фонда Мариенбург включает в себя Эрнста Августа, принца Ганновера Jr., в качестве председателя, министра культуры Нижней Саксонии Фалько Мёрса (СДПГ), его государственного секретаря Йоахима Шактнера и президента региона Ганновер Штеффена Краха (СДПГ). В течение нескольких лет 27,2 миллиона евро от федерального и государственного правительств были доступны для восстановления замка.

"Как скоро мы сможем восстановить Мариенбург?"

"В настоящее время вопрос стоит так: как скоро мы сможем восстановить Мариенбург?" - недавно прокомментировал министр Мёрс в интервью dpa. Одной из основных задач директора является продвижение восстановления. "В самом деле, меня не устраивает тот факт, что последний отчет, представленный совету, указывает на то, что фактические работы по восстановлению начнутся только в 2026 году". Ранее упоминалось, что это произойдет в 2024 году. "Нужны немедленные действия по планированию, а также прогресс для ускорения процесса. Это включает, например, стабилизацию склонов", - сказал министр.

В настоящее время большинство комнат Мариенбурга закрыты для туристов. Восстановление запланировано до 2030 года.

Перед закрытием замок ежегодно посещало около 120 000 человек, находясь на холме возле Паттена в регионе Ганновер.

Принц Эрнст Август Ганноверский, председатель совета фонда Мариенбург, выразил озабоченность по поводу задержки восстановления замка, заявив: "Меня не устраивает тот факт, что последний отчет, представленный совету, указывает на то, что фактические работы по восстановлению начнутся только в 2026 году". Ранее упоминалось, что это произойдет в 2024 году.

Несмотря на уход Ульриха фон Йенсена, принц Эрнст Август Ганноверский и другие члены совета остаются привержены восстановлению замка Мариенбург, как показывают их усилия по ускорению процесса восстановления.

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