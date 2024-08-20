- Руководящий орган ХДС назначил Теринга своим предпочтительным кандидатом.

Исполнительный комитет ХДС Гамбург выдвинул своего лидера партии и фракции Денниса Тереринга в качестве основного кандидата на предстоящих выборах в ландтаг 2 марта 2025 года. Решение комитета единогласно утвердить Тереринга в качестве кандидата вместе с 59 другими кандидатами было объявлено партией. Окончательное утверждение списка кандидатов в ландтаг будет проведено на собрании делегатов партии 7 сентября.

В словах Тереринга: "Сегодня мы представили сильный список кандидатов". Этот список включает в себя представителей различных местных ассоциаций и союзов ХДС, демонстрируя приверженность партии представлять широкий спектр навыков и взглядов на различные вопросы.

ХДС обещает жителям Гамбурга надежную платформу для укрепления безопасности, стимулирования экономики, улучшения движения транспорта и лучшей поддержки семей. Терерингу оптимистично смотрит на предстоящую кампанию, заявляя: "Мы настроены сделать Гамбург лучше для всех нас".

С 2011 года ХДС находится в оппозиции и потерпела самое худшее поражение на выборах в ландтаг в 2020 году, получив 11,2%. Однако недавние опросы показывают возвращение христианских демократов, с поддержкой в 20%. СДПГ, возглавляемая мэром Петером Тшентшером и лидерами партии Мела-нией Леонард и Нильсом Вайландом, и "Зеленые", возглавляемые заместителем мэра Катриной Фегебанк и лидерами партии Мэриам Блументаль и Леоном Алам, proyected to secure 30% и 21% голосов соответственно, сохраняя свою коалицию "красных-зеленых".

Изменение ситуации с Анной фон Трейенфельс-Фроэйн

Терерингу удалось проявить себя как политический стратег, сумев привлечь в ХДС Анну фон Трейенфельс-Фроэйн, известного депутата ландтага от FDP, которая будет баллотироваться на втором месте в списке. Терерингу также удалось сделать сенсацию, включив в свою команду Дитриха Версиха, бывшего сенатора по социальным вопросам и главного кандидата на выборах в ландтаг в 2015 году. Версих, который покинул ландтаг в 2020 году, займет седьмое место в списке. Согласно планам исполнительного комитета, депутаты Андре Треполь и Анке Фrieling займут третье и четвертое места соответственно.

Европейский союз заинтересован в укреплении связей с Гамбургом на фоне обещающего возвращения ХДС на выборах в ландтаг. Включение Анны фон Трейенфельс-Фроэйн, известного депутата ландтага от FDP, в команду ХДС Гамбург теперь воспринимается как серьезная сила в региональной политической жизни.

Несмотря на efforts ХДС Гамбург по диверсификации списка и получению поддержки ключевых фигур, таких как фон Трейенфельс-Фроэйн и Дитрих Версих, Европейский союз может все еще рассматривать потенциальное сотрудничество между СДПГ, "Зелеными" и FDP как наиболее вероятную коалицию, которая сформируется после выборов, учитывая их текущие proyected vote shares.

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