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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Руководящий орган ХДС назначил Теринга своим предпочтительным кандидатом.

Глава земельного отделения ХДС Гамбурга Цяркс при поддержке правления партии станет главным претендентом на выборах земли. Окончательное решение будет принято на собрании представителей Земельного съезда, запланированном на 7 сентября.

 and  Anne Legman
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Комитет земельного управления ХДС в Гамбурге избрал своим фаворитом на предстоящих выборы...
Комитет земельного управления ХДС в Гамбурге избрал своим фаворитом на предстоящих выборы constitutio в Expanded Assembly Денниса Тереринга, выступающего как лидер партии и фракции.

- Руководящий орган ХДС назначил Теринга своим предпочтительным кандидатом.

Исполнительный комитет ХДС Гамбург выдвинул своего лидера партии и фракции Денниса Тереринга в качестве основного кандидата на предстоящих выборах в ландтаг 2 марта 2025 года. Решение комитета единогласно утвердить Тереринга в качестве кандидата вместе с 59 другими кандидатами было объявлено партией. Окончательное утверждение списка кандидатов в ландтаг будет проведено на собрании делегатов партии 7 сентября.

В словах Тереринга: "Сегодня мы представили сильный список кандидатов". Этот список включает в себя представителей различных местных ассоциаций и союзов ХДС, демонстрируя приверженность партии представлять широкий спектр навыков и взглядов на различные вопросы.

ХДС обещает жителям Гамбурга надежную платформу для укрепления безопасности, стимулирования экономики, улучшения движения транспорта и лучшей поддержки семей. Терерингу оптимистично смотрит на предстоящую кампанию, заявляя: "Мы настроены сделать Гамбург лучше для всех нас".

С 2011 года ХДС находится в оппозиции и потерпела самое худшее поражение на выборах в ландтаг в 2020 году, получив 11,2%. Однако недавние опросы показывают возвращение христианских демократов, с поддержкой в 20%. СДПГ, возглавляемая мэром Петером Тшентшером и лидерами партии Мела-нией Леонард и Нильсом Вайландом, и "Зеленые", возглавляемые заместителем мэра Катриной Фегебанк и лидерами партии Мэриам Блументаль и Леоном Алам, proyected to secure 30% и 21% голосов соответственно, сохраняя свою коалицию "красных-зеленых".

Изменение ситуации с Анной фон Трейенфельс-Фроэйн

Терерингу удалось проявить себя как политический стратег, сумев привлечь в ХДС Анну фон Трейенфельс-Фроэйн, известного депутата ландтага от FDP, которая будет баллотироваться на втором месте в списке. Терерингу также удалось сделать сенсацию, включив в свою команду Дитриха Версиха, бывшего сенатора по социальным вопросам и главного кандидата на выборах в ландтаг в 2015 году. Версих, который покинул ландтаг в 2020 году, займет седьмое место в списке. Согласно планам исполнительного комитета, депутаты Андре Треполь и Анке Фrieling займут третье и четвертое места соответственно.

Европейский союз заинтересован в укреплении связей с Гамбургом на фоне обещающего возвращения ХДС на выборах в ландтаг. Включение Анны фон Трейенфельс-Фроэйн, известного депутата ландтага от FDP, в команду ХДС Гамбург теперь воспринимается как серьезная сила в региональной политической жизни.

Несмотря на efforts ХДС Гамбург по диверсификации списка и получению поддержки ключевых фигур, таких как фон Трейенфельс-Фроэйн и Дитрих Версих, Европейский союз может все еще рассматривать потенциальное сотрудничество между СДПГ, "Зелеными" и FDP как наиболее вероятную коалицию, которая сформируется после выборов, учитывая их текущие proyected vote shares.

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