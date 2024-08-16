Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиОхлаждающая башня

Руководящему совету еще предстоит внести предложение о постановлении, направленном на защиту работников от угроз, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

До 2015 года в Графенрёйнфельде работала атомная электростанция, производя электроэнергию. Впоследствии её закрыли. В настоящее время местные жители наблюдают за разборкой основных составляющих станции.

 and  Anthony Ross
Время чтения 3 минут
Радиаторные башни АЭС Графенрайфель рухнули на землю всего за 30 секунд.
Радиаторные башни АЭС Графенрайфель рухнули на землю всего за 30 секунд.

- Руководящему совету еще предстоит внести предложение о постановлении, направленном на защиту работников от угроз, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

"Мы всегда знали, в каком направлении дует ветер, по паровым выхлопам." Христиан Келлер, родившийся в '79 году и ныне первый мэр Графенрайфельда, хорошо знаком со своей общиной, отмеченной характерными охладительными башнями атомной электростанции. "Близнецы были примечательной достопримечательностью для меня и, скорее всего, для многих других в регионе", - вспоминает он. Дети часто спрашивали: "Когда мы доберемся до дома?" в пути домой из летних каникул, и ответ часто был: "Когда увидите башни, еще полчаса", - сказал Келлер. Но теперь эти гиганты ушли в прошлое.

Серия громких взрывов - и в течение 30 секунд охладительные башни отключенной атомной электростанции рухнули вечером. Пятьдесят лет после начала проекта, остались только два скромных кучи обломков, символы старой высокой технологии риска, рядом со Швайнфуртом, франконским промышленным городом.

Мероприятие было отложено более чем на час из-за сбоя. 36-летний мужчина забрался на опору линии электропередачи, что привело к его задержанию. Власти подозревают, что мужчина поддерживает атомную энергию. "Он предстанет перед значительными обвинениями", - объявил представитель полиции.

Чтобы удалить около 34 000 тонн железобетона, металлов и пластиков, было использовано 1340 электронных детонаторов и 260 кг взрывчатых веществ, сообщило управление района Швайнфурта. Этот взрыв произвел около 55 000 тонн строительного мусора, в основном бетон. Присутствовало около 50 пожарных и около 200 полицейских на месте.

Толпа собирается на снос атомной электростанции

Тысячи зрителей наблюдали, как структуры были снесены в вечернем свете с лугов и полей, окружающих место рядом с Майн. Область была огорожена по соображениям безопасности. Те, кто хотел ближе взглянуть, ходили или ехали на велосипеде, так как доступ для автомобилей был ограничен.

Семья Юнгинг из Хасфурта рядом со Швайнфуртом расположилась на другой стороне Майн, недалеко от Берграйфельда - с раскладным столом, закусками и играми. "Мы в основном играем в Руммикуб", - сказала 39-летняя Николь. Все были немного взволнованы, особенно ее 11-летний сын, который настоял на том, чтобы они присутствовали. "Мне нравится смотреть, как что-то разрушается", - признался Максимилиан.

Не первый снос атомной электростанции в Германии

Атомная электростанция была самой долгой работающей атомной электростанцией в Германии до своего закрытия. Строительство началось в 1974 году. Первая цепная реакция ядерного реактора произошла в конце 1981 года - два года после рождения нынешнего первого мэра. Электроэнергия была подключена к сети с июня 1982 года. Она работала 33 года до 2015 года. С 2018 года ведутся работы по демонтажу - и, по словам проектного менеджера Маттиаса Арона, они, скорее всего, продолжатся еще десять лет.

Охладительные башни были высотой 143 метра каждая. Диаметр основания был около 105 метров, а около 64 метров вверху. "Две трети материалов будут переиспользованы", - объяснил Арон - среди прочего, на месте будет построено хранилище из строительных материалов.

По словам оператора электростанции Preussenelektra, это был второй раз в Германии, когда охладительные башни отключенной атомной электростанции были снесены. В мае 2020 года две башни атомной электростанции в Баден-Вюртемберге в Филиппсбурге также были снесены таким же образом - но без общественного доступа из-за коронавируса.

Для сноса в Графенрайфельде стоимостью около трех миллионов евро, четыре из пяти высоковольтных линий 380 кВ, которые сходятся в Графенрайфельде и жизненно важны для энергоснабжения Европы, должны были быть отключены. Это было для предотвращения operationalных нарушений из-за excessive dust.

Остается ядерные отходы в Графенрайфельде

Даже после того, как башни уйдут, место электростанции останется зоной безопасности на несколько лет. На месте есть два временных хранилища для ядерных отходов. Плановый срок службы временного хранилища для высокорадиоактивных отходов, то есть ядерных топливных элементов, истекает в 2046 году. Однако вопрос утилизации остается открытым - это касается около 2000 контейнеров со всей Германии, которые должны быть безопасно храниться в течение миллиона лет.

Поиск окончательного захоронения - это масштабное предприятие, "которое может удаться только если общество в целом его поддерживает", - сказал Кристиан Кюhn, президент Федерального управления по ядерным отходам (BASE). Федеральное министерство окружающей среды считает, что окончательное захоронение для высокорадиоактивных отходов будет найдено в Германии к 2050 году, что на 20 лет позже, чем планировалось изначально.

Структуры охладительных башен, когда-то примечательные достопримечательности, теперь заменены скромными кучами обломков после их сноса. Несмотря на ограничение доступа для автомобилей, многие зрители ходили или ехали на велосипеде, чтобы ближе взглянуть на событие.

Несмотря на снос охладительных башен, место электростанции останется зоной безопасности на несколько лет из-за наличия двух временных хранилищ для ядерных отходов.

Свидетельствуя зрелище атомной станции, местные жители используют складной стул, зонт и пикник.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада
Панорама

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада

Специалисты спасли молодого человека из грузового склада В одном из терминалов DHL Parcel Locker жители могут легко получить свои посылки и отправления. Но это было необычно - даже потребовалось вмешательство пожарной службы, когда подросток застрял внутри одного из этих контейнеров для посылок. В Дортмунде пожарным пришлось освободить подростка из необычной

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу
Панорама

Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу

Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу Будьте готовы, если вам повстречается ловкий макак во время прогулки по озеру Констанц. В выходные сбежал молодой барибальский макак из Аffenberg Salem. Его нынешнее местоположение остается неизвестным. Директор парка Роланд Хильгартнер уже назвал это выдающимся побегом, комментируя:

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вид через арочный проход по Вья Палагония, ведущий к вилле с тем же названием
Панорама

В Багерии можно увидеть признаки влияния мафии

В Багерии можно увидеть признаки влияния мафии **"Треугольник смерти" — зловещее название региона, окружающего Палермо, Италия, где находится мирный город Багерия. Эта область получила свой мрачный титул из-за многочисленных убийств, совершенных сицилийской мафией в 1980-х годах, не только в Багерии, но и в Кастельдаччио и Альтавилла Милиция. Багерия с

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно