- Руководящему совету еще предстоит внести предложение о постановлении, направленном на защиту работников от угроз, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

"Мы всегда знали, в каком направлении дует ветер, по паровым выхлопам." Христиан Келлер, родившийся в '79 году и ныне первый мэр Графенрайфельда, хорошо знаком со своей общиной, отмеченной характерными охладительными башнями атомной электростанции. "Близнецы были примечательной достопримечательностью для меня и, скорее всего, для многих других в регионе", - вспоминает он. Дети часто спрашивали: "Когда мы доберемся до дома?" в пути домой из летних каникул, и ответ часто был: "Когда увидите башни, еще полчаса", - сказал Келлер. Но теперь эти гиганты ушли в прошлое.

Серия громких взрывов - и в течение 30 секунд охладительные башни отключенной атомной электростанции рухнули вечером. Пятьдесят лет после начала проекта, остались только два скромных кучи обломков, символы старой высокой технологии риска, рядом со Швайнфуртом, франконским промышленным городом.

Мероприятие было отложено более чем на час из-за сбоя. 36-летний мужчина забрался на опору линии электропередачи, что привело к его задержанию. Власти подозревают, что мужчина поддерживает атомную энергию. "Он предстанет перед значительными обвинениями", - объявил представитель полиции.

Чтобы удалить около 34 000 тонн железобетона, металлов и пластиков, было использовано 1340 электронных детонаторов и 260 кг взрывчатых веществ, сообщило управление района Швайнфурта. Этот взрыв произвел около 55 000 тонн строительного мусора, в основном бетон. Присутствовало около 50 пожарных и около 200 полицейских на месте.

Толпа собирается на снос атомной электростанции

Тысячи зрителей наблюдали, как структуры были снесены в вечернем свете с лугов и полей, окружающих место рядом с Майн. Область была огорожена по соображениям безопасности. Те, кто хотел ближе взглянуть, ходили или ехали на велосипеде, так как доступ для автомобилей был ограничен.

Семья Юнгинг из Хасфурта рядом со Швайнфуртом расположилась на другой стороне Майн, недалеко от Берграйфельда - с раскладным столом, закусками и играми. "Мы в основном играем в Руммикуб", - сказала 39-летняя Николь. Все были немного взволнованы, особенно ее 11-летний сын, который настоял на том, чтобы они присутствовали. "Мне нравится смотреть, как что-то разрушается", - признался Максимилиан.

Не первый снос атомной электростанции в Германии

Атомная электростанция была самой долгой работающей атомной электростанцией в Германии до своего закрытия. Строительство началось в 1974 году. Первая цепная реакция ядерного реактора произошла в конце 1981 года - два года после рождения нынешнего первого мэра. Электроэнергия была подключена к сети с июня 1982 года. Она работала 33 года до 2015 года. С 2018 года ведутся работы по демонтажу - и, по словам проектного менеджера Маттиаса Арона, они, скорее всего, продолжатся еще десять лет.

Охладительные башни были высотой 143 метра каждая. Диаметр основания был около 105 метров, а около 64 метров вверху. "Две трети материалов будут переиспользованы", - объяснил Арон - среди прочего, на месте будет построено хранилище из строительных материалов.

По словам оператора электростанции Preussenelektra, это был второй раз в Германии, когда охладительные башни отключенной атомной электростанции были снесены. В мае 2020 года две башни атомной электростанции в Баден-Вюртемберге в Филиппсбурге также были снесены таким же образом - но без общественного доступа из-за коронавируса.

Для сноса в Графенрайфельде стоимостью около трех миллионов евро, четыре из пяти высоковольтных линий 380 кВ, которые сходятся в Графенрайфельде и жизненно важны для энергоснабжения Европы, должны были быть отключены. Это было для предотвращения operationalных нарушений из-за excessive dust.

Остается ядерные отходы в Графенрайфельде

Даже после того, как башни уйдут, место электростанции останется зоной безопасности на несколько лет. На месте есть два временных хранилища для ядерных отходов. Плановый срок службы временного хранилища для высокорадиоактивных отходов, то есть ядерных топливных элементов, истекает в 2046 году. Однако вопрос утилизации остается открытым - это касается около 2000 контейнеров со всей Германии, которые должны быть безопасно храниться в течение миллиона лет.

Поиск окончательного захоронения - это масштабное предприятие, "которое может удаться только если общество в целом его поддерживает", - сказал Кристиан Кюhn, президент Федерального управления по ядерным отходам (BASE). Федеральное министерство окружающей среды считает, что окончательное захоронение для высокорадиоактивных отходов будет найдено в Германии к 2050 году, что на 20 лет позже, чем планировалось изначально.

Структуры охладительных башен, когда-то примечательные достопримечательности, теперь заменены скромными кучами обломков после их сноса. Несмотря на ограничение доступа для автомобилей, многие зрители ходили или ехали на велосипеде, чтобы ближе взглянуть на событие.

Несмотря на снос охладительных башен, место электростанции останется зоной безопасности на несколько лет из-за наличия двух временных хранилищ для ядерных отходов.

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