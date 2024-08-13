- Рукой в руку с вертолета

Кэти Перри (39) и Орландо Блум (47) решились на прыжок. Знаменитая пара совершила прыжок с вертолета в море во время отпуска на Сардинии. На Instagram певица опубликовала видео с этим действием.

Часть клипа была снята Орландо Блумом. Актер держал камеру в левой руке во время прыжка, а правой держал руку своей невесты. Они досчитали до трех, и настало время направиться к воде. В полете пара потеряла контакт друг с другом.

Техника прыжка Кэти Перри кажется немного неуверенной. Она раскинула ноги в полете и присела, как видно на фотографии в Instagram. Орландо Блум, с другой стороны, элегантно и прямо нырнул в воду. Неудивительно, ведь актер "Властелина колец" привык к экстремальным действиям. В своем новом документальном сериале "На пределе" британец пробует свои силы в парашютировании, альпинизме и freediving.

Кажется, музыкальная карьера Кэти Перри также находится в свободном падении. Ее последние два сингла "Woman's World" и "Lifetimes" провалились по данным бизнес-журнала "Forbes" на сервисе Spotify. Теперь все надежды возлагаются на ее новый альбом "143", который выйдет 20 сентября.

Отпуск с миллиардером

Кэти Перри и Орландо Блум не единственные, кто отдыхает на Сардинии. Они гости на яхте стоимостью $500 миллионов основателя Amazon Джеффа Безоса (60). Актера Леонардо Ди Каприо (49) и его подругу Витторию Серрети (26) также якобы видели на яхте. Свидетельствуют, что невеста Безоса, телеведущая Лорен Санчес (54), управляла вертолетом, с которого прыгнули Блум и Перри. В прошлом году Перри и Блум также отдыхали с миллиардером на его лодке.

Вставленная в пост Кэти Перри в Instagram музыкальная интерлюдия: "♫ Я не буду врать ♫, это был один возбуждающий прыжок!" Во время полета на вертолете Орландо Блума можно увидеть, как он напевает ту же мелодию, ♫ Я не буду врать ♫, демонстрируя свой общий энтузиазм.

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