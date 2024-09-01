- Руккус оборачивается по измеряющему устройству - "Какой абсурд"

Капитан Фрайбурга Кристиан Гюнтер выразил недовольство решением судьи назначить пенальти в матче против Баварии, окончившемся со счетом 0:2, виня в этом рукой своего товарища по команде Макса Розенфельдера. "Это абсолютно безумное решение. Если это считается рукой, то я лучше вообще уйду из футбола. Это просто смешно", - сказал 31-летний защитник в интервью DAZN после матча.

Форвард Баварии Гарри Кейн столкнулся плечами с Розенфельдером во время воздушного единоборства. Видеоассистент рефери Харм Осмерс вмешался после назначения углового главного арбитра Кристиана Дингерта. Дингерту, 44 года, пришлось пересмотреть эпизод на бровке, в результате чего был назначен пенальти.

Игроки и тренер Фрайбурга, в том числе Юлиан Шустер, были ошеломлены этим решением. "Я почувствовал, как мяч коснулся моей руки, но для меня это не был пенальти. Я был в борьбе с ним, я считаю, что это был стандартный ход. Я думаю, он бы промахнулся на два метра, если бы не коснулся моей руки. Это жестко", - посетовал Розенфельдер.

Гюнтер задается вопросом, можно ли прыгать без использования рук

Поддерживая своего товарища, Гюнтер выразил схожие мысли. "Я действительно не могу понять этого. DFB должен провести тренировку по тому, как прыгать без использования рук. Это было бы хорошо. Может быть, они представят это в следующем году. Перед началом сезона они должны прийти и показать нам профессионалам, как прыгать без использования рук", - сказал Гюнтер.

Тренер Шустер в основном сосредоточился на критике вмешательства VAR. "Я не могу понять, почему кто-то вообще вмешался", - сказал Шустер. Дингерт правильно справился с ситуацией и не назначил пенальти за игру рукой. Шустер сравнил спорный пенальти, назначенный Палинье в компенсированное время за игру рукой в штрафной, с "позором". Шустер добавил: "Если такой пенальти будет назначен, я не хочу его".

ФК Бавария Мюнхен праздновал победу, несмотря на споры вокруг назначенного пенальти. Гюнтер и Розенфельдер оба подвергли сомнению решение о руке, выразив удивление тем, что в футболе можно прыгать без использования рук, и шутливо предложили, чтобы DFB научил этому.

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