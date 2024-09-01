Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Бавария"

Руккус оборачивается по измеряющему устройству - "Какой абсурд"

Назначение пенальти в ворота Байерн Мюнхен вызвало возмущение в Фрайбурге, где основной критике подверглось участие VAR.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Руккус оборачивается по измеряющему устройству - "Какой абсурд"

Капитан Фрайбурга Кристиан Гюнтер выразил недовольство решением судьи назначить пенальти в матче против Баварии, окончившемся со счетом 0:2, виня в этом рукой своего товарища по команде Макса Розенфельдера. "Это абсолютно безумное решение. Если это считается рукой, то я лучше вообще уйду из футбола. Это просто смешно", - сказал 31-летний защитник в интервью DAZN после матча.

Форвард Баварии Гарри Кейн столкнулся плечами с Розенфельдером во время воздушного единоборства. Видеоассистент рефери Харм Осмерс вмешался после назначения углового главного арбитра Кристиана Дингерта. Дингерту, 44 года, пришлось пересмотреть эпизод на бровке, в результате чего был назначен пенальти.

Игроки и тренер Фрайбурга, в том числе Юлиан Шустер, были ошеломлены этим решением. "Я почувствовал, как мяч коснулся моей руки, но для меня это не был пенальти. Я был в борьбе с ним, я считаю, что это был стандартный ход. Я думаю, он бы промахнулся на два метра, если бы не коснулся моей руки. Это жестко", - посетовал Розенфельдер.

Гюнтер задается вопросом, можно ли прыгать без использования рук

Поддерживая своего товарища, Гюнтер выразил схожие мысли. "Я действительно не могу понять этого. DFB должен провести тренировку по тому, как прыгать без использования рук. Это было бы хорошо. Может быть, они представят это в следующем году. Перед началом сезона они должны прийти и показать нам профессионалам, как прыгать без использования рук", - сказал Гюнтер.

Тренер Шустер в основном сосредоточился на критике вмешательства VAR. "Я не могу понять, почему кто-то вообще вмешался", - сказал Шустер. Дингерт правильно справился с ситуацией и не назначил пенальти за игру рукой. Шустер сравнил спорный пенальти, назначенный Палинье в компенсированное время за игру рукой в штрафной, с "позором". Шустер добавил: "Если такой пенальти будет назначен, я не хочу его".

ФК Бавария Мюнхен праздновал победу, несмотря на споры вокруг назначенного пенальти. Гюнтер и Розенфельдер оба подвергли сомнению решение о руке, выразив удивление тем, что в футболе можно прыгать без использования рук, и шутливо предложили, чтобы DFB научил этому.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.
Федеральные земли Германии

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.

После выборов в Саксонии и Тюрингии рассматривается среднестатистическое развешивание коалиций. Продолжительно, секретарь стат-секретарь ХСС Мартин Хубер бесконтрольно оскорбляет Зеленых.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Мануэла Швезиг называет результаты выборов в Саксонии и Тюрингии шокирующими.
Федеральные земли Германии

Ответ в Северо-Восточном регионе: ограниченные цели и обозначение границ

По словам премьер-министра Швезига (СДПГ), демократы лицом к лицу стоят с мрачными перспективами на предстоящих выборах в земли Саксония и Тюрингия. «Зеленые» сосредоточены на переговорах среди демократических партий.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Лидер земельного округа, Михаил Кречмер, подтвердил прямое действие полномочий в своем...
Федеральные земли Германии

В местных парламентских выборах Кречмер нашёл поддержку.

В избирательном округе Гёрлиц 2 в 2019 году министр-президент Саксонии получил более высокую поддержку избирателей, превзойдя свои результаты за тот же год.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Киммич планирует смену капитана DFB: "Илкай перестал удерживать"...
Федеральные земли Германии

Киммич планирует смену капитана DFB: "Илкай перестал удерживать"...

Жошуа Кимих - главный претендент на капитанскую Rolle в национальной команде вместо Илькая Гюндогана, согласно Киммичу, который был вторым номером в команде во время Евро.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.
Федеральные земли Германии

Хубер объясняет негативную атмосферу в Германии действиями партии зеленых.

После выборов в Саксонии и Тюрингии рассматривается среднестатистическое развешивание коалиций. Продолжительно, секретарь стат-секретарь ХСС Мартин Хубер бесконтрольно оскорбляет Зеленых.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Массы собрались в Тель-Авиве в воскресенье, чтобы продемонстрировать против правительства Биньямина...
Политика

Широкая израильская коалиция выступает за всеобщую забастовку.

После извлечения шести дополнительных погибших заложников в секторе Газа администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сталкивается с растущим давлением на заключение сделки с ХАМАС.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)
Главные темы

Консервативный демократический союз (CDU) одержал победу на выборах в Саксонии, обогнав Альтернативную для Германии (AfD)

На предварительных результатах выборов в Саксонии победила ХДС, но ненамного опередив АФД, признанную государственным конституционным.shields экстремистской правой партией. Госсоюз во главе с Сахрой В겐кнехт, участвующий впервые, занял третье место, обойдя СДП и Зеленых. Возможность формирования...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Согласно прогнозам, партия ХДС Кречмера лидирует в Саксонии.
Политика

Консервативный демократический союз в настоящее время имеет значительное лидерство.

Консервативный демократический союз в настоящее время имеет значительное лидерство. 18:21 Чт: ХДС Опережает АФД в Саксонии Согласно Предварительным Результатам Предварительные данные от ARD и ZDF свидетельствуют о том, что ХДС опережает АФД в Саксонии. И Infratest Dimap (ARD), и Исследовательская группа Wahlen (ZDF) согласны, отдавая ХДС примерно один процентный

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно