- Рухтриеннале предлагает "приведи друзей"

Музыкальный и театральный фестиваль Ruhrtriennale, начинающийся в эту пятницу, завлекает зрителей скидками и фестивальным центром "Волшебный мир" для отдыха между событиями. Более трех четвертей из примерно 41 000 билетов уже проданы, объявил директор фестиваля Иво ван Хов в Бохуме во вторник. Скидки предлагаются на выбранные события в рамках акции "Приведи друзей", позволяющей обладателям полноценных билетов привести до трех спутников по половинной цене.

Четырехнедельный фестиваль стартует в пятницу премьерой "Я хочу абсолютной красоты" - рок- и поп-музыкальным театром с участием номинантки на "Оскар" Сандры Хюллер, постановщиком которого выступил сам новый директор фестиваля Иво ван Хов. Планируется 32 производства с 140 выступлениями в Бохуме, Дуйсбурге и Эссене до 15 сентября. Фестивальный центр для вечеринок, мастер-классов, еды и напитков откроется в Jahrhunderthalle в Бохуме.

Театральный фестиваль, входящий в состав Ruhrtriennale, включает в себя несколько постановок, таких как рок- и поп-музыкальный театр "Я хочу абсолютной красоты". Посетители могут расслабиться и отдохнуть в фестивальном центре, расположенном в Jahrhunderthalle в Бохуме, между событиями.

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