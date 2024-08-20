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Рудольф намекает на ее возвращение в "SNL" для того, чтобы снова сыграть вице-президента Камалы Харрис.

Мая Рудольф обнаружила, что она вновь присоединится к 'Субботичному вечернему шоу' для عزbulizs'}

 and  Max Becker
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Рудольф намекает на ее возвращение в "SNL" для того, чтобы снова сыграть вице-президента Камалы Харрис.

По словам Рудольфа, которого РуPaul принял в качестве гостя в понедельник в шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", тема появления Камалы Харрис в "Субботнем вечере в прямом эфире" была поднята.

Рудольф пошутил: "Так что, здорово, что вы подняли эту тему, учитывая, что никто другой не спрашивал меня об этом".

С тех пор, как Харрис стала официальным кандидатом от демократов на пост президента, ходили слухи о возможном возвращении Рудольф на шоу, чтобы сыграть Харрис.

Рудольф поделилась, что не сталкивалась ни с чем подобным за всю свою актерскую карьеру.

"Этот опыт был захватывающим и масштабным для меня, и он кажется намного больше моих возможностей или чего-либо, чего я когда-либо добивалась", - выразила она. "Я уже играла ее в шоу, но когда она объявила о своей кандидатуре, я смотрела дома "Медведя", и потом узнала, что буду выступать в "Субботнем вечере в прямом эфире" - настоящий сюрприз!"

Рудольф добавила, что все кажутся взволнованными этим, что она находит "хорошо" и "вдохновляюще".

"Если бы кто-то сказал мне пять лет назад, что я когда-нибудь буду играть кандидата в президенты, я бы не поверила", - отметила она. "Просто мысль о том, что я могу сыграть какую-то роль в этом всего, просто поражает".

Рудольф упомянула, как редко было, чтобы кандидат в президенты был похож на нее, пока не появилась Харрис.

Наконец, "Субботний вечер в прямом эфире" отметит свой 50-й сезон, вернувшись на NBC с новыми эпизодами 28 сентября.

Рудольф выражает волнение по поводу спекуляций, так как многие кажутся взволнованными ее возвращением в роли Камалы Харрис на "Субботнем вечере в прямом эфире", добавляя к ее развлекательному опыту. Взволнованность по поводу возможной роли Рудольф в развлечениях отражает широкий интерес к политическому пути Харрис.

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