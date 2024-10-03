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Ручные рабочие на верфях занимаются борьбой против механизации.

Восточно-Береговые докеры, отличающиеся своей культурной и географической особостью, резко контрастируют с голливудскими актерами и писателями, которые прошлым летом участвовали в четырехмесячной остановке работы. Однако их демонстрации объединяет одна твердая убежденность: они выступают против...

 and  Melissa Williams
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Работники терминала контейнеров в оппозиции к предпочтению операторов растущей тенденции: больше...
Работники терминала контейнеров в оппозиции к предпочтению операторов растущей тенденции: больше кранов и автономных грузовиков, перемещающих грузы с грузовых судов, в результате чего меньше человеческого персонала и потенциальные требования о компенсации

Ручные рабочие на верфях занимаются борьбой против механизации.

Перевод:

Это борьба, которая, скорее всего, станет более распространенной по мере проникновения сложной автоматизации и ИИ во все рабочие места.

Подробности: Столкновение на восточном побережье порта вызывает много шума из-за своего потенциального влияния на экономику – именно в этом и дело. Работа на причале физически тяжелая, и люди в портах играют жизненно важную роль в доставке всех товаров, которые мы хотим купить, на полки магазинов. Без докеров, нет бананов (или чего бы то ни было другого), а значит, нет прибыли для компаний, которые их производят и перевозят.

Начавшаяся во вторник забастовка сосредоточена вокруг двух основных вопросов: зарплаты и автоматизации. У портов можно увидеть работников, держащих плакаты с надписями "роботы не платят налоги" и "автоматизация вредит семьям".

Они выступают против тренда, который операторы портов в основном хотят ускорить: больше кранов и беспилотных грузовиков, перевозящих грузы с контейнеровозов, с меньшим количеством людей, требующих оплаты.

Однако экономические выгоды автоматизации не так очевидны. Хотя исследования показывают, что автоматизация предлагает очевидные преимущества, такие как более низкие операционные затраты и меньше ошибок, связанных с людьми, автоматизация портов сама по себе обычно не повышает производительность, согласно отчету McKinsey за 2018 год.

Автоматизированные порты "как правило, менее производительны, чем их традиционные аналоги", и их значительные капитальные вложения редко соответствуют отраслевым стандартам в отношении окупаемости, согласно опросу руководителей отрасли McKinsey. Тем не менее, автоматизация – несомненный тренд, и руководители американских судоходных компаний, похоже, с завистью смотрят на современные порты в Китае, Сингапуре и Европе.

"Остальной мир смотрит на нас свысока, потому что мы боремся с автоматизацией", – заявил Деннис Дэггетт, исполнительный вице-президент Международной ассоциации докеров, во вторник утром у порта Нью-Йорка и Нью-Джерси. "Помните, что эта индустрия, этот профсоюз всегда адаптировался к инновациям. Но мы никогда не адаптируемся к тому, чтобы роботы отнимали наши рабочие места".

Озабоченность докеров оправданна.

Автоматизация не полностью ликвидирует потребность в ручном труде, но она значительно сократит количество персонала, необходимого для оплаты труда, так же, как это уже произошло во многих отраслях, таких как автомобилестроение и добыча полезных ископаемых. Отчет Экономического круглого стола показал, что автоматизация ликвидировала 572 полноценные рабочие места в портах Лонг-Бич и Лос-Анджелеса в 2020 и 2021 годах.

Профсоюз докеров требует увеличения зарплаты на 5 долларов в час в течение каждого из следующих шести лет и "водонепроницаемой" формулировки, запрещающей портам вводить автоматизацию или полуавтоматизацию.

Вытеснение автоматизацией – это обычная тема в истории работы на рабочих местах, и она стала ключевым пунктом спора в прошлогодних голливудских забастовках, когда актеры и писатели боролись за защиту своего творческого труда от копирования искусственным интеллектом.

Однако тревога по поводу автоматизации быстро распространилась и на работу белых воротничков, где менеджеры используют ИИ с надеждой заменить человеческий труд или повысить производительность.

Летом опрос крупных американских компаний показал, что более 60% планируют использовать ИИ в течение следующего года для автоматизации задач, ранее выполнявшихся сотрудниками.

Самеера Фазили, бывший заместитель директора Национального экономического совета в администрации Байдена, заявила, что работники не говорят "нет" автоматизации вообще, а вместо этого требуют роли в определении того, как она будет интегрироваться в рабочее место. И эта тревога способствует растущему интересу к организации труда.

"Это происходит в ситуации, когда, ну, руководители и акционеры не теряют – они могут продолжать получать прибыль... все риски ложатся на других работников и компанию", – сказала Фазили. "И я думаю, что интересно, что люди говорят "нет" больше и пытаются протестировать коллективное соглашение и организацию труда как способ обрести этот голос".

Вывод: Боты идут ко всем нам, и поэтому результат забастовки на восточном побережье порта особенно интересно наблюдать. Как написала в понедельник колонка Вашингтон Пост Хизер Лонг, "это ранняя битва хорошо оплачиваемых работников против продвинутой автоматизации. Будет много таких битв впереди".

В свете растущей автоматизации и ИИ в различных рабочих местах бизнесу, возможно, придется пересмотреть свои стратегии, чтобы адаптироваться к этому тренду. Забастовка на восточном побережье порта подчеркивает потенциальное влияние автоматизации на рабочие места, как показывает отчет Экономического круглого стола, согласно которому автоматизация ликвидировала 572 полноценных рабочих места в портах Лонг-Бич и Лос-Анджелеса в 2020 и 2021 годах.

Опасения по поводу автоматизации теперь затрагивают не только рабочих البلدانых профессий.

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