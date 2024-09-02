Рублиову требуется управление гневом из-за взрыва, что привело к его исключению.

Андрей Рублев, известный своим нравом, сорвался в матче 1/16 финала US Open. Шестой номер рейтинга, 26-летний россиянин, уступил болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6, не дойдя до четвертьфинала в Нью-Йорке.

В приступе ярости Рублев запустил мяч в сетку, а затем ударил себя ракеткой по ноге при счете 1:3 в первом сете. Он продолжил выражать свой гнев, ударив ракеткой по левой руке шесть раз. Во время перерыва ему была оказана медицинская помощь, но это не оказало существенного влияния. Несмотря на поражение в первых двух сетах, Рублев проявил стойкость, но в итоге уступил в решающем сете.

За свою карьеру Рублев десять раз доходил до четвертьфинала турниров Большого шлема, но так и не смог преодолеть этот барьер. Его вспыльчивость хорошо известна; в этом сезоне он был дисквалифицирован с турнира ATP в Дубае за оскорбления судьи.

Франсис Тиафо прерывает серию Попирина

Прогресс Алексиса Попирина прервался: Франсис Тиафо остановил его победную серию и вышел в четвертьфинал. Американец обыграл австралийца со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 и впервые с 2019 года вышел в топ-8 на US Open.

Теперь Тиафо сыграет против Григора Димитрова. "Мечтал играть на этом корте с детства", - вспоминал 26-летний Тиафо во время послематчевого интервью на арене Артура Эша, крупнейшей теннисной арене мира. Попирин упустил победу во втором сете, несмотря на преимущество 5:3 и брейк-пойнт на своей подаче, и проиграл третий сет.

"Отдала все, что могла"

Американская надежда и любимица публики Коко Гауфф также выбыла из турнира в 1/16 финала. 20-летняя Гауфф уступила своей соотечественнице Эмме Наварро со счетом 3:6, 6:4, 3:6, не оправдав надежд на повторение победы на домашнем чемпионате. Она покинула корт со слезами на глазах. "Я боролась очень сильно сегодня. Играла хорошо, но не достаточно на своей подаче", - призналась Гауфф, допустившая 19 двойных ошибок: "Отдала все, что могла, как физически, так и эмоционально".

Мировой номер три Гауфф в прошлом году триумфально выиграла свой первый турнир Большого шлема в Флашинг-Мeadows, но в этом году не смогла выйти на пик формы. До этого Гауфф уже проигрывала Наварро в 1/16 финала Уимблдона. "Невероятно. Я выбывала в первом раунде последние два года. Это мой родной город", - сказала мировая номер 12 Наварро, которая теперь сыграет против испанки Паулы Бадоса: "Коко - потрясающая игрок, она вернется и выиграет здесь снова".

Несмотря на свои вспышки гнева и многочисленные четвертьфиналы на турнирах Большого шлема, Андрей Рублев все еще не может пробиться дальше, как показал его проигрыш в 1/16 финала из-за спортивного разочарования.

Коко Гауфф, звезда американского спорта, показывает стойкость, несмотря на поражение в 1/16 финала, признавая свои усилия и выражая разочарование своей подачей во время матча.

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