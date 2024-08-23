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Розовый и Сейдж, с Виллоу как фамилия, сотрудничают на сцене

На конвенции Демократической партии Пинк надела шляпу вместе со своей 13-летней дочерью, Вирджил Сэйдж, исполнив музыкальную декларацию.

 and  Viktoriya Miller
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Саг и Пайн украшали сцену мероприятия демократов
Саг и Пайн украшали сцену мероприятия демократов

- Розовый и Сейдж, с Виллоу как фамилия, сотрудничают на сцене

Рози (44) произвела захватывающее выступление на собрании Демократической партии в Чикаго в прошлый четверг: она исполнила свою песню "Кто нас учитывает" вместе со своей дочерью, создав политическое послание.

Критика администрации Трампа

Эта песня, выпущенная в 2017 году, является критикой политики администрации Трампа, которая ограничила свободу различных групп, таких как иммигранты и сообщество ЛГБТК в США. В песне задаются вопросы: "Кто нас учитывает? Кто может сказать, что у них есть решения? Кто нас учитывает? Кто может вспомнить все невыполненные обещания? О, кто нас учитывает? Кто может объяснить сгоревшие мечты? Кто нас учитывает? Кто может ответить за проваленные планы?"

Рози исполнила песню со своей дочерью Уиллоу Сэйдж (13) и бэк-вокалистами, а сцена была окрашена в розовые тона. Акомпанируемая только гитарой, их сильные голоса стали главным акцентом. Ранее на платформе демократов выступали такие артисты, как Стиви Уандер (74) и Джон Ледженд (45).

Гордая мама Рози

Помимо политического послания, выступление, кажется, было дорогим мама-дочь моментом для Рози и ее дочери. Любовь Рози к талантливой дочери была очевидна, когда они держались за руки, как видно на совместных кадрах в X.

Приверженность Рози демократам не нова: в прошлом месяце она помогла вице-президенту Камале Харрис (59) на мероприятии по сбору средств. В 2020 году она также поддержала президента Джо Байдена (81) и его вице-президента, исполнив песню на цифровом собрании.

Во время трогательного выступления Рози и Уиллоу Сэйдж пели перед сценой, окрашенной в розовые тона, создавая контраст с их розовыми нарядами. Зрителей тронула их мощная версия "Кто нас учитывает", с критическими словами о администрации Трампа и ее влиянии на различные группы в США.

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