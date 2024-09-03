- Розничные торговцы в секторе пищевых продуктов побивают предыдущие рекорды, но все же видят снижение общих доходов.

Промышленность розничной торговли продовольственными товарами в Германии установила рекорд выручки в 2023 году, впервые преодолев отметку в 200 миллиардов евро. Чистые продажи выросли примерно на 5% и составили 204,5 миллиарда евро. Однако, с поправкой на инфляцию темпы роста продаж оказались ниже темпов роста инфляции, согласно данным отраслевого исследовательского института EHI. Стоимость продовольствия в 2022 году выросла более чем на 12%, как сообщает Федеральное статистическое управление.

Бюджетные супермаркеты, такие как Aldi и Lidl, показали максимальный рост чистых продаж на 6,8%, согласно данным EHI. Эксперт Марко Атцебергер из EHI прокомментировал: "В это экономически трудное время немцы, похоже, доверяют обещаниям этих ритейлеров в отношении цены". Переменные кризисы существенно повлияли на потребительские привычки и успех различных бизнес-моделей. Несмотря на рост цен, крупные супермаркеты, такие как Edeka и Rewe, смогли увеличить чистые продажи на 4,1% в 2023 году.

Дискаунтеры составляют около 46% рынка розничной торговли продовольственными товарами в Германии, в то время как традиционные супермаркеты, такие как Edeka и Rewe, составляют около 42%. Оставшаяся часть приходится на самообслуживание и небольшие продовольственные магазины. EHI сообщает, что в 2022 году в Германии насчитывалось примерно 36 858 продовольственных магазинов, что на 5% меньше, чем в 2013 году. В эту цифру входят примерно 16 000 дискаунтеров и более 12 200 супермаркетов.

Ассортимент продовольственных товаров в бюджетных супермаркетах, таких как Aldi и Lidl, расширился за счет своей привлекательной цены, что способствовало значительному росту продаж. В результате, спрос на различные продовольственные товары на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Германии существенно вырос.

Читайте также: