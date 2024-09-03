- Ростокские Сиулвз займут первое место в Хартвиче

Ростокские Акулы подписали центрфорварда Филиппа Хартвича. 28-летний Хартвич приходит на место, освобожденное Дарнеллом Броди, чей контракт не был продлен.

Хартвич последние четыре года играл в баскетбол в Бундеслиге за команды like Weißenfels, Göttingen и Würzburg. Высота этого центрфорварда составляет 2.18 метров, и он подписал однолетний контракт с Акулами.

«Я очень благодарен за возможность поучаствовать в начинании, возглавляемом тренером Пшемыславом Фрасункевичем. Я следил за клубом с тех пор, как они вышли в Бундеслигу, и город просто замечательный», — поделился Хартвич. «Филипп отлично знает лигу, очень опытен и добавит tanto в защите, как и стабильности на позиции центрфорварда», — сказал новый спортивный менеджер Ростокских Акул, Кевин Анстетт.

Первая официальная игра Акул в Кубке ББЛ пройдет против команды, вылетевшей из Бундеслиги прошлого сезона, Hakro Merlins Crailsheim, 14 сентября. А затем они начнут свой чемпионат против Mitteldeutscher BC через неделю.

Воодушевление Хартвича очевидно, когда он присоединяется к Ростокским Акулам на старте нового сезона, стремясь внести свой вклад в инициативы клуба. С приходом Хартвича Акулы ждут более сильной игры на позиции центрфорварда в своей первой игре Кубка ББЛ против Hakro Merlins Crailsheim, что станет началом их чемпионата.

Читайте также: