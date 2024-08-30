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Рост цен в еврозоне на самом низком уровне за почти три года.

 and  Alex Stellmacher
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Издержки на энергию сыграли значительную роль в снижении темпов инфляции.
Издержки на энергию сыграли значительную роль в снижении темпов инфляции.

Рост цен в еврозоне на самом низком уровне за почти три года.

В августе в зоне евро замедлилась скорость роста цен, достигнув самого низкого уровня с 2019 года. Ставка инфляции составила 2,2%, что является самым низким годовым ростом потребительских цен с июля 2021 года, согласно данным Eurostat. Основной причиной этого спада стало значительное снижение стоимости энергии в 20 странах зоны евро. В то же время цены на товары, такие как пища, табак и алкоголь, а также услуги продолжали расти быстрыми темпами.

Инфляция достигла пика в 4,5% в Бельгии и ненамного превысила порог в 1% в Латвии и Литве, сообщил Eurostat. Центральный банк Германии сообщил об инфляции в размере 2%, что немного отличается от предыдущей цифры в 1,9% из-за разных методов расчета. Eurostat использует гармонизированный индекс потребительских цен для сравнений между странами зоны евро.

Европейский центральный банк стремится к инфляции в размере 2%. После того, как в июле наблюдался годовой рост цен на 2,6%, в августе был зафиксирован небольшой спад до 2,5%.

Ядерная инфляция превышает целевой показатель

Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель приветствовала снижение ставки инфляции, но выразила обеспокоенность перспективами снижения процентных ставок в сентябре. На выступлении в Таллине, Эстония, она подчеркнула необходимость "медленных и осторожных" cuts из-за "persistent price pressure в секторе услуг".

В этом секторе цены на потребительские товары в августе выросли на 4,2%, согласно данным Eurostat. Ядерная инфляция, исключая цены на энергоносители и пищу, продолжает превышать целевой показатель в 2%, составив 2,8% в зоне евро.

ЕЦБ впервые за почти пять лет снизил свои ключевые процентные ставки в начале июня. Ставка рефинансирования теперь составляет 4,25%, а ставка по депозитам - 3,75%. Дальнейшие снижения процентных ставок будут зависеть от заседания совета управляющих ЕЦБ 13 сентября.

Рынок труда ЕС остается устойчивым

Уровень безработицы в зоне евро оставался относительно стабильным, сообщил Eurostat. В июле сезонно скорректированный показатель безработицы снизился до 6,4%, установив новый исторический минимум. Примерно 11 миллионов человек оставались без работы в зоне евро, и около 13,2 миллиона - во всем ЕС, население которого составляет почти 450 миллионов человек.

Для Германии Eurostat сообщил о уровне безработицы в 3,4%, что значительно ниже, чем в Польше, Мальте и Словении в ЕС. В то же время в странах, таких как Испания, Греция и балтийские государства, уровень безработицы остается гораздо выше.

Федеральное агентство занятости Германии, однако, прогнозирует уровень безработицы в июле на значительно более высоком уровне 6,0% и рост до 6,1% в августе. Эти данные основаны на другом методе расчета.

Несмотря на снижение ставки инфляции в августе, ядерная инфляция в зоне евро, исключая цены на энергоносители и пищу, остается выше целевого показателя ЕЦБ - 2,8%. Устойчивый рынок труда в Европе продолжает демонстрировать устойчивость, так как уровень безработицы в июле упал до нового исторического минимума в 6,4%.

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