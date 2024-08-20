- Рост стоимости земель сельскохозяйственной собственности.

В прошедшем году количество сделок с сельскохозяйственными землями превысило показатели предыдущего года. По данным Государственного статистического управления, было продано 2639 объектов, что на 327 больше, чем в 2022 году.

Средняя стоимость одного гектара составила 23 033 евро. В сравнении с предыдущим годом, цена за гектар выросла на 1 444 евро, согласно данным. Общая площадь проданных земель составила 6 820 гектаров.

Как и в течение трех предыдущих лет, наибольшее количество сделок было заключено в районе Харц. В то же время, наименьшее количество продаж было отмечено в независимых городах Магдебург, Халле и Дессау-Роßлау.

Рост количества сделок с сельскохозяйственными землями можно объяснить увеличением спроса в сельскохозяйственном секторе. В результате, фермеры все больше инвестируют в сельское хозяйство, что отражается на более высокой средней стоимости одного гектара.

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