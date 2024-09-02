- Рост расходов, связанных с управлением популяцией волков.

Расходы, связанные с волками, в Рейнланд-Пфальце на защиту скота от нападений волков, значительно выросли за годы. Министерство окружающей среды в Майнце сообщило, что в 2019 году было распределено примерно 155 000 евро, эта цифра выросла до около 729 000 евро в 2021 году. В 2020 и 2022 годах сумма составила примерно 293 500 и 668 500 евро соответственно, а в 2023 году она составила примерно 688 000 евро.

Допустимые меры отпугивания волков в зонах предотвращения, согласно списку из лесного хозяйства Рейнланд-Пфальца, включают затраты на электрические заборы и аксессуары, трудовые затраты на модификацию существующего периметра ограждения или расходы на содержание собаки для охраны от волков. Такие зоны, как те, что находятся в Вестервальде или в Эйфеле, обозначаются в связи с подозрением на наличие по крайней мере одного местного обитателя волка.

С 2021 года в Рейнланд-Пфальце действует совместный координационный центр для рыси и волка (Клуво), который служит центральным пунктом для запросов о beiden видах, занимается мониторингом, профилактикой и связями с общественностью. Расходы Клуво, за исключением средств на защиту скота, также значительно выросли в последние годы: с около 240 000 евро в 2021 году до около 597 000 евро в 2023 году.

Дополнительные расходы связаны с анализом павших животных. Согласно министерству, расходы за 2019 год составили около 8 400 евро, а в 2023 году они составили примерно 34 000 евро. Оценка и документирование случая, которое теперь управляется Клуво, является обязательным условием для подачи заявок на компенсацию ущерба от нападений волков на скот. Общая сумма компенсационных выплат составила около 1 685 евро в 2019 году и около 4 800 евро в 2020 году. В 2022 году сумма составила примерно 13 900 евро.

Рост расходов можно объяснить увеличением популяции волков в штате, хотя их число все еще далеко от других федеральных земель, таких как Нижняя Саксония или Бранденбург. Волк был восстановлен как местный вид в Рейнланд-Пфальце двенадцать лет назад, как указано в ответе министерства. Управление волками в штате способствует гармоничному сосуществованию людей и волков, подход, который доказал свою эффективность.

В 2012 году в регионе Вестервальд был обнаружен первый волк после более чем столетия в современной области Рейнланд-Пфальц. Животное было незаконно убито несколько недель спустя. В ответ штат разработал план управления волками, который адресует вопросы о мерах предосторожности в районах, населенных волками, подходящих условиях и идентифицируемых контактах для сельского хозяйства и овцеводов.

Другие расходы на управление волками в Рейнланд-Пфальце включают затраты на проведение кампаний по информированию общественности, направленных на обучение жителей тому, как жить в гармонии с волками. Кроме того, реализация исследовательских проектов для изучения воздействия волков на местные экосистемы входит в категорию «Другие» расходов.

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