- Рост расходов, сокращение доступности - ситуация в немецких аэропортах

Цены на авиабилеты резко выросли в последние годы, с увеличением на 31,9% в первом полугодии 2023 года по сравнению с предыдущим годом на рейсы в европейские направления, согласно Федеральному статистическому управлению. Факторы, такие как высокие цены на топливо и увеличение зарплат сотрудников службы безопасности, привели к тому, что авиакомпании переложили эти затраты на клиентов. Однако спрос клиентов на оплату более высоких цен не поспевает за растущими затратами, что привело к более медленному росту цен на авиабилеты на 2,7% в первом полугодии 2024 года. Это создает проблемы для авиакомпаний, например, Ryanair объявила на этой неделе, что она будет отзывать самолеты из Берлина и удалять шесть маршрутов из своего расписания.

Уменьшение предложений полетов в немецких аэропортах

Это не единичный случай. Федеральная ассоциация немецкого воздушного транспорта (BDL) показывает, как число рейсов в немецких аэропортах сокращается, используя пример Штутгарта. Between 2019 и 2024 годы в Штутгарте было прекращено 17 рейсов в европейские города, а добавлено только семь новых. Частота рейсов на существующих маршрутах значительно снизилась, например, на Лисабон она упала более чем на 70%. Хотя количество пассажиров уже достигло уровня до пандемии в других крупных европейских странах, немецкие аэропорты отстают, с показателем только 83% объема трафика 2019 года в первом полугодии 2024 года.

Высокие налоги и сборы влияют на бюджетные авиакомпании

Авиакомпании в основном связывают эти увеличения с более высокими налогами и сборами, которые выросли более чем на 20% в мае. Каждый пассажир теперь платит от 15,53 до 70,83 евро дополнительно к цене билета. Также ожидается, что стоимость контроля безопасности возрастет с максимума в 10 евро до 15 евро в 2025 году. BDL заявляет, что налоги и сборы почти удвоились с 2020 года. Кроме того, авиакомпании будут обязаны использовать небольшое количество устойчивого топлива в своих самолетах с следующего года, которое стоит гораздо дороже. Бюджетные авиакомпании, такие как Ryanair, Easyjet и WizzAir, смогли достичь только 71% своего трафика 2019 года в первые шесть месяцев этого года.

Низкие затраты в других странах

BDL рассчитал налоги и сборы для внутриевропейского рейса на Airbus A320, перевозящего 150 пассажиров. Используя аэропорт Штутгарта в качестве примера, затраты выросли с 2389 евро в 2019 году до 4404 евро в этом году, что составляет увеличение на 84%. Из этой суммы 2330 евро приходится на налог на воздушный транспорт, 1716 евро на сбор за авиационную безопасность, а 358 евро на управление воздушным движением для взлета и посадки. Цены в Штутгарте значительно выросли, но это не уникально. В Дюссельдорфе ассоциация сообщает, что затраты почти удвоились. Стоит отметить, что взлет-посадка в Германии стоит гораздо дороже, чем в других странах.

Чтобы компенсировать эти затраты, авиакомпании реализуют различные стратегии. Ранее бесплатный багаж теперь оплачивается, а иногда даже стоит дороже, чем билет. Несколько бюджетных авиакомпаний в Испании были оштрафованы на 150 миллионов евро за перегрузку. Лufthansa, национальная авиакомпания Германии, планирует ввести экологический сбор за рейсы, начиная с следующего года, с целью покрыть "постоянно растущие дополнительные затраты". Этот сбор будет четко указан, чтобы информировать клиентов, что они платят за снижение и компенсацию выбросов углекислого газа, вызванных их полетом, а не для получения прибыли авиакомпанией. В конечном итоге, клиент либо платит за все затраты и наценку авиакомпании, которую он выбирает, либо предложение сокращается и в конечном итоге исчезает, как предложение Ryanair в Берлине.

Увеличение цен на авиабилеты, вызванное факторами, такими как высокие цены на топливо и увеличение зарплат, привело к росту цен в целом.

Несмотря на то, что спрос клиентов не поспевает за растущими затратами, авиакомпаниям все еще трудно поддерживать свои предложения по полетам, и некоторые, такие как Ryanair, сокращают свою деятельность в определенных местах.

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