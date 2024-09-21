Рост числа случаев коклюша вызывает вопросы о использовании инфекции для улучшения современной вакцины.

В России зафиксирован наивысший с 2014 года уровень заболеваний коклюшем, без признаков снижения, как сообщила на встрече с экспертами FDA в прошлую пятницу доктор Сьюзан Харири из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC.

В этом году число случаев заболеваний коклюшем вернулось к уровню до пандемии. В США уже наблюдался рост случаев коклюша до пандемии COVID-19, что объясняется тем, что текущие вакцины обеспечивают сильную первоначальную защиту, которая снижается через два-три года.

Доктор Арчана Чаттерджи, педиатр и декан Медицинской школы Чикаго, заявила на встрече, что вакцины от коклюша были эффективны в течение многих десятилетий, но уже не так эффективны, как раньше. Она является членом комитета FDA по вакцинам и биологическим продуктам, связанным с вакцинами.

В прошлую пятницу комитет собрался, чтобы обсудить возможность разрешить фармацевтическим компаниям добровольно подвергать людей воздействию коклюша для тестирования своих вакцин, что называется испытанием на человеке.

Число случаев коклюша растет десятилетиями

Число случаев коклюша значительно снизилось во время пандемии, когда люди ограничивали социальные контакты и принимали меры для защиты от COVID-19.

В 2020 году в США было зарегистрировано около 6000 случаев коклюша, что еще больше снизилось до около 2000 случаев в 2021 году. Число случаев выросло до примерно 3000 в 2022 году и около 5000 в предыдущем году.

По данным системы национального надзора за заболеваниями CDC, в этом году в США зарегистрировано 14 569 случаев, по сравнению с 2844 случаями в то же время в прошлом году.

Симптомы коклюша начинаются с насморка, чихания, легкой лихорадки и щекочущего кашля, который со временем переходит в сильный кашлевой приступ. Сила кашлевых приступов может вызывать рвоту или переломы ребер и часто сопровождается свистящим звуком, когда человек пытается вдохнуть. Антибиотики могут лечить инфекцию, если она выявлена в течение первых нескольких недель, но только если они назначаются до начала мучительного, болезненного кашля.

Непривитые младенцы и взрослые наиболее восприимчивы к тяжелому заболеванию и, в редких случаях, смерти. Однако врачи наблюдают случаи заболевания среди привитых.

Дети обычно получают пять доз вакцины от коклюша - DTaP или TdaP - к шести годам. Рекомендуются бустерные дозы для детей в возрасте 11 или 12 лет. Беременным женщинам также рекомендуется вакцинация, и взрослым рекомендуется проходить бустерную вакцинацию каждые 10 лет.

В США высокие показатели вакцинации против коклюша - около 90%. По словам Харири, показатели вакцинации не снизились во время пандемии, как в некоторых других странах.

Несмотря на высокие показатели вакцинации, тенденция к росту числа случаев сохраняется.

Защита вакцины ослабевает

Причина роста числа случаев не полностью понятна. Доктор Тод Меркель из офиса исследований и надзора за вакцинами FDA предложил на презентации комитету, что изменения в бактериях, вызывающих инфекцию, могут способствовать росту числа случаев.

В 1990-х годах США перешли на новый тип вакцины от коклюша, которая вызывала fewer side effects, но предлагала меньшую защиту с более коротким действием по сравнению со старой цельноклеточной вакциной. Неполная защита позволила инфекции сохраняться и побудила бактерии эволюционировать, чтобы обойти иммунный ответ, вызванный вакциной.

Меркель сообщил, что 90% бактериальных штаммов, связанных с инфекциями в США, теперь связаны с мутациями, которые обходят защиту, обеспечиваемую вакциной.

Младенцы, вакцинированные против коклюша, испытывают быструю потерю защиты, иногда в течение двух-трех лет - задолго до рекомендуемого бустера в возрасте 11 лет. В результате все чаще жертвами инфекций становятся более старшие дети и подростки, когда их защита ослабевает.

Ведется поиск улучшенных, долговременных вакцин против коклюша с fewer side effects. Однако тестирование этих новых вакцин было сложным из-за циклической природы вспышек коклюша, которые трудно предсказать. В этом случае могут помочь испытания на человеке.

Испытания на человеке, которые подвергают добровольцев инфекции для тестирования эффективности новых вакцин, могут предложить решение этой проблемы тестирования. Однако FDA и другие регулирующие органы должны тщательно рассмотреть этические аспекты и потенциальные риски таких испытаний, прежде чем они могут быть внедрены.

Хотя многие люди проявляют минимальные симптомы на ранних стадиях, у исследователей есть трудности в оценке эффективности вакцины против мягких ранних симптомов и ее способности препятствовать колонизации бактерий в носовых ходах. Модели коклюша, к сожалению, не дают прямых указаний на способность вакцины предотвращать тяжелое заболевание, что является основной целью вакцин.

Кроме того, медицинские работники не знают специфических иммунных механизмов, которые обеспечивают защиту от коклюша, что затрудняет оценку того, соответствует ли иммунитет, полученный от этих экспериментальных вакцин, или даже превосходит тот, который обеспечивается утвержденными вакцинами - стратегия, известная как мостинг.

В пятницу лаборатории в Канаде и Великобритании представили свои стратегии проведения испытаний на коклюш.

Вслед за этим экспертов спросили о их мнении о том, могут ли эти испытания точно оценить ключевые аспекты и могут ли такие результаты служить основой для утверждения вакцины.

Предложенные лабораториями стратегии вызвали различные точки зрения у экспертов. С одной стороны, они согласились, что этот метод имеет потенциал для ускорения тестирования новых вакцин. С другой стороны, они выразили сомнения в достаточной разработке этих исследований.

Как выразилась д-р Мелинда Уотсон, заместитель директора по политике вакцинации и клиническим партнерствам в Национальном центре иммунизации и заболеваний органов дыхания CDC, "Я склоняюсь к этому, но не полностью убеждена, что мы уже достигли этой точки".

Рост случаев коклюша представляет собой серьезную угрозу общественному здравоохранению. Несмотря на высокие показатели вакцинации, защита, обеспечиваемая вакцинами от коклюша, со временем ослабевает, делая людей более восприимчивыми к инфекции.

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