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Россманн предлагает награду, связанную с Олимпийскими играми 2028 года.

 and  James Williams
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Дария Варфоломеева может удвоить свой приз за Олимпийское золото, если она сможет победить снова в...
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Россманн предлагает награду, связанную с Олимпийскими играми 2028 года.

Произошла полемика относительно компенсаций для немецких медалистов Олимпиады в Париже, многие считают, что 20 000 евро за золотую медаль недостаточно. Фармацевтическая сеть Rossmann взяла инициативу в свои руки и решила увеличить финансовые вознаграждения для немецких спортсменов.

Начиная с Олимпиады в Лос-Анджелесе 2028 года, немецкие спортсмены получат больше денег за свои достижения, чем когда-либо прежде. Rossmann планирует дополнительно выплачивать деньги за золотые, серебряные и бронзовые медали, помимо вознаграждений от Фонда немецкой спортивной помощи. Размер выплат составит 20 000 евро за первое место, 15 000 евро за второе место и 10 000 евро за третье место.

Размеры выплат рассчитываются на основе выплат от Фонда немецкой спортивной помощи, за исключением одного важного момента: "Если они выиграют два медаля, они получат вознаграждение дважды! Команды получат фиксированную ставку в размере 100 000 евро за каждую медаль", - объявила компания.

"Элитный спорт должен быть вознаграждаемым, и это не только ответственность федерального правительства, но и общества в целом! Я надеюсь, что мы не только мотивируем спортсменов, но и привлекаем больше поклонников", - сказал Рауль Россманн, представитель управления компании в Нижней Саксонии.

Сильная критика низких вознаграждений

Немецкие спортсмены критиковали существующие компенсации в Германии как недостаточные во время летних игр в Париже. Чемпионка мира по плаванию Ангелина Кёлер, занявшая четвертое место на дистанции 100 метров баттерфляй во Франции, прокомментировала это в телешоу: "Несправедливо, что люди могут выиграть 50 000 евро в 'Доме летних звезд', а спортсмены, выигравшие золотую медаль на Олимпийских играх, получают всего 20 000 евро".

Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Кристина Вёлке также потребовала более высокой награды: "Я требую миллион евро, без налогов, для олимпийских чемпионов! Это сделало бы разницу, вы бы имели достаточную финансовую безопасность. Это также было бы стимулом стать миллионером с олимпийской победой", - сказала 33-летняя Вёлке газете Bild. Вёлке считает, что в немецком спорте часто не хватает акцента на результатах. "На федеральных юношеских играх отменяются оценки. Так почему я должна выступать? В музыке можно петь, но дистанция в толкании ядра не измеряется. Невероятно!" - сказала одиннадцатикратная чемпионка мира.

Германия заняла десятое место в медальной таблице в Париже с 12 золотыми, 13 серебряными и 8 бронзовыми медалями - худший результат со времени воссоединения. Фонд немецкой спортивной помощи выделил в общей сложности 1,6 миллиона евро олимпийским спортсменам, занявшим места с первого по восьмое. Эти частно финансируемые вознаграждения, не финансируемые из государственного бюджета, будут выплачены в течение следующих 12 месяцев и подлежат налогообложению.

Другие компании могут последовать примеру Rossmann и увеличить финансовые вознаграждения спортсменов. Критики argue, что разница между выигрышами в реалити-шоу и наградами за олимпийские медали несправедлива.

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