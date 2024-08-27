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Российские пограничные службы задержали немецкого гражданина, перевозившего 13 килограммов чистого золота в грузовом автомобиле.

Немецкого гражданина обвиняют в незаконной перевозке многочисленных килограммов золота, которое сначала было направлено в Эстонию внутри ЕС. В настоящее время ему грозит судебное разбирательство по уголовному делу, и если его признают виновным, он может быть приговорен к лишению свободы.

 and  Lauren Adams
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- Российские пограничные службы задержали немецкого гражданина, перевозившего 13 килограммов чистого золота в грузовом автомобиле.

Российские пограничники задержали гражданина Германии, перевозившего около 13 килограммов золота на границе с Эстонией. Золото, состоящее из 21 плитки разного размера, было оценено более чем в 90 миллионов рублей (более 900 000 евро), согласно заявлению таможни в Москве. 58-летний мужчина перевозил ценный металл в своем фургоне, пытаясь пересечь границу в Псковской области на пути в Эстонию. На золотых плитках были оттиски западной компании.

По словам российских властей, мужчина не заявил о ценностях. Теперь он может столкнуться с уголовным наказанием за контрабанду стратегически важных товаров. Сообщается, что он был помещен под домашний арест, с возможным сроком заключения до пяти лет и штрафом до одного миллиона рублей (примерно 10 000 евро), если будет признан виновным.

Контрабанда золота может привести к лишению свободы на срок до пяти лет

Согласно заявлению таможни, российские официальные лица, в том числе сотрудники ФСБ, ответственные за контроль на границе, провели обыск фургона. Они обнаружили прямоугольные металлические плитки, спрятанные в шкафу, а также более мелкие золотые плитки, найденные во время обыска личных вещей мужчины.

Источник золота остается неясным. В то время как продолжается московское вторжение, несколько иностранцев, проживающих в России, пытаются переправить свои ценные вещи за границу из соображений безопасности. Кроме того, ЕС ввел санкции на экспорт золота из России, а также многих других сырьевых материалов.

Незаявленное золото привело к уклонению от уплаты таможенных пошлин. Если будет признан виновным, он может быть оштрафован на значительную сумму из-за высокой стоимости контрабандного золота, эквивалентной миллионам евро.

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