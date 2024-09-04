Российская "разведка морского млекопитающего" Хвальдимир подверглась "смертельному вмешательству"

Несколько лет назад белуха по имени Хвальдимир была найдена с камерным ошейником, что вызвало спекуляции о том, что она была обучена российским флотом для шпионской деятельности. После мирной жизни на норвежском побережье Хвальдимира позже нашли мертвым. Причина его смерти теперь установлена.

Недавно организации по защите животных Noah и One Whale объявили, что Хвальдимир получил множественные огнестрельные ранения, что вызывает опасения о возможном криминале. Регина Кроуфорд Хог, директор One Whale, описала ранения как "тревожные и указывающие на криминальное деяние", а Сири Мартинсен, директор Noah, выразила схожие чувства.

Изображения, выпущенные организациями, показали окровавленного Хвальдимира с видимыми огнестрельными ранениями, указывающими на наличие пуль. Организации по защите животных сообщили об инциденте в полицию и потребовали тщательного расследования.

Тело кита было обнаружено в норвежской бухте в субботу и перевезено в местное отделение национального ветеринарного института для вскрытия. Результаты вскрытия ожидаются в течение трех недель, институт обещает сообщить властям, если будут обнаружены подозрительные находки.

Связи с российским флотом?

Кита впервые заметили в Норвегии в 2019 году, с ошейником, на котором была прикреплена камера, с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга". Из-за этого норвежцы прозвали кита "Хвальдимир", где "Хваль" означает "кит" по-норвежски, а "димир" относится к его предполагаемым российским связям.

В то время Норвежское управление рыболовства предположило теорию, что Хвальдимир был обучен российским флотом и сбежал из плена. Ученые смогли снять ошейник с кита, но истинная цель и происхождение оборудования остаются загадочными. Российское правительство еще не прокомментировало эти теории.

tanto СССР, как и Соединенные Штаты, использовали дельфинов во время холодной войны. Эти морские млекопитающие были обучены обнаруживать подводные submarines и морские мины, а также выявлять подозрительных людей или объекты возле гаваней и кораблей.

Несмотря на первоначальные спекуляции о том, что Хвальдимир был обучен российским флотом, недавние находки множественных огнестрельных ран на Хвальдимире указывают на другую историю. Этот инцидент вызвал обеспокоенность среди организаций по защите животных и полицейских расследований.

Разоблачения организаций Noah и One Whale, а также видимые огнестрельные ранения на Хвальдимире ставят под сомнение прежнюю идею о том, что кит был обученным шпионом российского флота.

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