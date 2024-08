- Российская агрессия усиливается: тактика Путина становится все более жестокой

С зимы 2022/2023 года Россия сознательно стремилась нарушить энергоснабжение Украины. К весне 2024 года атаки достигли нового уровня точности. Дальнобойное оружие России - крылатые ракеты и ракеты - работало точнее, чем раньше. Атаки были лучше спланированы. В этот момент Россия начала систематическое повреждение электростанций.

Недавние атаки достигли рекордного уровня. Только за 25-26 августа Россия запустила более 200 крылатых ракет, ракет и дронов. Киев заявляет, что сбил почти все из них. Однако никто на Западе уже не верит этому. Даже по словам генерала Александра Сырского, главнокомандующего украинскими вооруженными силами, сбивается только четверть российских крылатых ракет и ракет. Для дешевых дронов в стиле Ирана - две трети. Однако эти дроны в основном используются для занятия противовоздушной обороны, а реальный ущерб наносится ударами точного оружия.

Ракета, Дрон, Крылатая ракета

В понедельник были использованы три гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также 115 крылатых ракет, 77 Kh-101, 28 калибра и 10 воздушных Kh-59/69. Украина заявляет, что сбила 99 из них. Конечно, трудно определить точное количество "попаданий", но разница с цифрами Сырского поразительна. Анализ "AMK Mapping" показывает, что ни одна из ракет "Кинжал" не была сбита, и оценивает консервативное количество попаданий крылатыми ракетами в 56. Некоторые из более чем сотни использованных дронов также могут достичь своих целей. На следующую ночь, с 26 на 27 августа, русские использовали fewer weapons but still launched three Kinzhal hypersonic missiles, five Kh-101 cruise missiles, and sixty drones.

Эти цифры тревожны. Логика "больше чем половина, по крайней мере, сбита" здесь не работает, так как проходящие через них оружия наносят масштабный ущерб. В одном только нападении было повреждено 60 критических целей, хотя несколько оружий могут поразить одну цель. В результате массивных атак в последние месяцы была потеряна около 80-90% мощности генерации электроэнергии на тепловых электростанциях и около 45% на гидроэлектростанциях.

Постоянный ущерб

В отличие от предыдущих атак, текущие атаки 2024 года наносят необратимый ущерб, так как российские крылатые ракеты поражают центральные машинные залы электростанций. Такие повреждения можно исправить только перестройкой. Кратковременные отключения электроэнергии имеют мало значения, так как операторы реагируют на "встряски" сети. Полное, непрерывное "отключение света" не ожидается. В электросети поставка и спрос всегда должны быть синхронными. Если большие промышленные потребители отключаются от сети, сеть с существенно сниженной мощностью все еще может функционировать на низком уровне.

До сих пор Россия сосредоточилась на угольных и газовых электростанциях, которые теперь почти полностью разрушены. Последнее обострение, атака на гидроэлектростанцию на плотине Киевского водохранилища, указывает на то, что Москва будет все чаще целенаправленно атаковать гидроэлектростанции, несмотря на риск повреждения плотин. Аналогичным образом, как видно летом, военные заводы, расположенные в городах, подвергаются интенсивным атакам. В то время как внезапный прорыв плотины до низа, как в фильме-катастрофе, маловероятен из-за случайного попадания, затопление больших населенных районов возможно. Электроэнергия все еще доступна в основном благодаря продолжению работы украинских атомных электростанций.

Атаки с интервалами

Узлы и подстанции электросети могли бы быть быстро восстановлены Киевом с помощью союзников. Однако повреждения самих установок постоянны. Россия атакует эти установки с такой интенсивностью, что их практически нужно перестраивать с нуля. Россия таким образом наносит ущерб, который сохранится после войны. По оценкам Киевской школы экономики (КШЭ), ущерб только в энергетическом секторе к июню составил около 50 миллиардов евро.

Россия не может ежедневно запускать сотни крылатых ракет и дронов. Эти атаки происходят с интервалами в несколько недель, также требуется время для оценки последствий предыдущих атак и определения новых целей. Если Россия продолжит эту кампанию, вероятно, будет больше жертв среди гражданского населения. В энергетическом секторе уже уничтожены легкие цели, остаются только более рискованные.

В целом, недостаточная и запоздалая поставка систем ПВО из Запада в Украину обходится дорого. Хотя ПВО может помешать российским атакам, она не может сделать этого в достаточной степени, чтобы предотвратить серьезный ущерб. В настоящее время Украина соответствует описанию, данному Адольфом Галандом, знаменитым летчиком-истребителем Второй мировой войны: это "дом без крыши".

Киев также наносит ответные удары

Самая эффективная контрмера Киева - не защита своей территории, а удары вглубь России. Для этого необходимо продолжать использовать оружие, поставляемое из Запада, либо без ограничений, либо с ограниченными ограничениями. До сих пор Украина полагалась на собственные беспилотники, созданные на основе сверхлегких самолетов и имеющие очень большой радиус действия. Было много впечатляющих успехов, особенно против нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих заводов, которые являются подходящими целями из-за своих взрывоопасных и воспламеняющихся топлив. Разрушительный эффект вызывают в основном последующие пожары, а не ограниченный боеприпас.

Дроны, возможно, не являются неуязвимым оружием, но у России полно хлопот с охраной многочисленных целей на своей обширной территории. 27 августа президент Зеленский объявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету. С возможностью производить собственное оружие страна может преодолеть ограничения, наложенные ее западными союзниками. Это был шаг, которого многие ожидали. В советскую эпоху в стране действовали несколько оборонных корпораций. Технические знания все еще существуют. В настоящее время создание ракет не является невозможной задачей, учитывая, что Киев, скорее всего, имеет доступ ко всем необходимым компонентам от Запада. Самой сложной частью будет разработка эффективной боевой части, которая может независимо поразить цель, а не ракетной части, ответственной за ее движение по баллистической траектории. Обе стороны усилят свои воздушные атаки, что приведет к более значительному ущербу.

Использование дронов и крылатых ракет продолжается: После массированного использования более 200 крылатых ракет, ракет и дронов 25-26 августа Россия продолжила авиационные удары по украинской инфраструктуре, запустив три ракеты "Кинжал", 56 крылатых ракет и 60 дронов на следующую ночь.

Постоянный ущерб электростанциям: Недавние удары российских крылатых ракет по электростанциям привели к необратимому ущербу, требующему перестройки центральных машинных залов этих объектов. На данный момент почти полностью уничтожены угольные и газовые электростанции, и есть признаки того, что Москва также будет целенаправленно атаковать гидроэлектростанции, что представляет риск повреждения плотин и затопления населенных районов.

