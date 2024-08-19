Итак, в чем проблема?

- Россия должна покрывать расходы на защиту от собственных военных сил.

Последние годы были отмечены значительной поддержкой со стороны западных стран, в том числе Германии, в отношении Украины. Вклад Германии в военную помощь составляет 28 миллиардов евро, охватывая tanto поставленные, как и обещанные поставки. Однако проблема заключается в уже существенных будущих обязательствах Германии, что приводит к нехватке бюджетных средств и отсутствию возможности предоставить дополнительную помощь. В результате есть три возможных варианта: отсутствие новой помощи, что противоречит нашим обещаниям в отношении Украины; поиск новых средств, что может потребовать сохранения бюджетного правила; или, как подсказывает ситуация, поиск творческих решений. И вот где на сцену выходят замороженные российские средства.

Откуда берется эта волшебная наличность?

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года около 210 миллиардов евро из центрального банка России были заморожены в Европейском союзе. Кроме того, десятки миллиардов были заблокированы в США и других странах. Хотя легальное изъятие этих средств и их использование в качестве предварительных репараций для Украины оказалось сложной задачей, полученные проценты все еще доступны. Например, в прошлом году только ЕС заработал 4,4 миллиарда евро процентов на этих средствах.

Что делать со всеми этими миллиардами?

Основная сложность заключается в распределении миллиардов. Как выразился федеральный министр финансов Кристиан Линднер, это требует использования "умного инструмента". Полученные проценты не будут напрямую переданы Киеву, а будут использоваться для погашения займа в размере 50 миллиардов долларов США для Украины. В конечном итоге Украина получит необходимые средства, а ее сторонники, по крайней мере на данный момент, останутся без долгов. В этом плане участвуют не только европейцы, но и страны G-7, в том числе США. Цель состоит в том, чтобы реализовать это в течение нескольких месяцев.

На самом деле так просто?

Хотя идея кажется привлекательной, практические сложности значительны. Одна из таких сложностей связана с странами ЕС, такими как нейтральная Австрия, которые колеблются в вопросе оказания военной поддержки Украине. ЕС предлагает сделать только 90% полученных процентов доступными для военной помощи, а остальные 10% зарезервировать для прямой финансовой помощи Украине для управления ожидаемыми правовыми спорами.

Не уклоняется ли Германия от своей ответственности с помощью этой схемы?

Несмотря на привлекательность этой схемы, важно помнить, что текущий конфликт в Украине не может быть решен только за счет средств из России. Федеральное правительство признает этот факт. Однако победить на предстоящих выборах в восточных землях становится все сложнее с новыми обещаниями помощи, и тонкий сдвиг в дискуссии коалиции "светофор" может оказаться своевременным. В конечном итоге все будет зависеть от того, будет ли Германия придерживаться своих обещаний и продолжать поддерживать Украину в течение всего периода оказания помощи.

Предложение Европейского Союза о использовании процентов, полученных от замороженных российских средств, для погашения займа для Украины, а не для прямой помощи, подчеркивает сложность ситуации для Германии. Несмотря на резервирование 10% процентов для прямой финансовой помощи, страны ЕС, такие как нейтральная Австрия, могут колебаться в вопросе военной поддержки Украины.

Продолжающаяся поддержка Германии для Украины, даже при наличии собственных бюджетных ограничений и политических соображений, является критически важной для поддержания своей приверженности союзникам. Использование этих замороженных средств, хотя и не является единственным решением, может предоставить временное облегчение при выполнении обязательств по военной помощи.

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