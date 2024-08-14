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ОбществоНовостиТейлор Свифт перед лондонскими концертами

Роскошная вечеринка для всей команды

Тейлор Свифт готовится к своим последним шоу в Лондоне. Перед концертами она устраивает вечеринку для своей команды.

 and  Melissa Williams
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Тейлор Свифт даст пять концертов в Лондоне в течение пяти дней, начиная со завтрашнего дня.
Тейлор Свифт даст пять концертов в Лондоне в течение пяти дней, начиная со завтрашнего дня.

- Роскошная вечеринка для всей команды

Суперзвезда Тейлор Свифт (34) возвращается на лондонский стадион Уэмбли, чтобы завершить свой текущий европейский тур дополнительными концертами. Отсчет времени для заключительных пяти шоу ее "тура эпох" в Европе начнется в четверг, 15 августа. В понедельник, 20 августа, придется сказать прощай суперзвезде, которая затем переправится через океан. После короткого перерыва Свифт и ее команда выступят в девяти концертах в канадских городах Торонто и Ванкувер, начиная с 14 ноября.

Свифт могла бы насладиться уникальным перерывом со своей командой из около 200 человек перед лондонскими концертами после отмены шоу в Вене из-за острого террористического предупреждения. Как сообщает британский таблоид "The Sun", Свифт устроила роскошную вечеринку в частном элитном клубе "Аннабелс Мейфэр" в британской столице в ночь на вторник, весело проводя время со своей командой до 3 часов утра. В "роскошной обстановке" гости могли бесплатно насладиться напитками за баром, и были предоставлены шесть автобусов, чтобы отвезти гостей в их городские отели.

Источник сообщил "The Sun": "Тейлор - одна из самых щедрых поп-звезд, и она устроила эту вечеринку, чтобы поблагодарить свою команду за их усердную работу". Свифт сама появилась в комбинации жакет и рок в стиле иконы моды Вивьен Вествуд (1941-2022). Говорится, что клуб был хорошо посещаем, и это была "великолепная ночь". После отмены концертов в Вене Свифт захотела отблагодарить своих людей, добавил инсайдер: "Это было трудное время для всех, и она хотела поднять мораль".

Тейлор Свифт провела время, отдыхая со своей командой перед лондонскими концертами, возможно, воспользовавшись отменой шоу в Вене. На роскошной вечеринке в "Аннабелс Мейфэр" в Лондоне Свифт поблагодарила свою команду за усилия, предложив ночь, полную бесплатных напитков и развлечений.

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