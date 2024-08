Роскошная немецкая яхта приводит к трагической гибели 20-летнего мужчины на Майорке.

Тяжелое морское происшествие происходит возле Майорки: роскошная немецкая яхта на полной скорости врезается в скромную рыбацкую лодку и продолжает свой путь. Молодой местный майорканец-рыбак не выживает после жестокого удара.

Яхта люкс-класса под немецким флагом столкнулась с миниатюрной рыбацкой лодкой на восточном побережье Майорки на высокой скорости, что привело к смерти, как сообщают власти. Большая яхта, длина которой превышает 20 метров, смогла продолжить плавание после столкновения с маленькой рыбацкой лодкой, длина которой составляет около 3 метров, как сообщают местные газеты "Mallorca Zeitung" и "Mallorca Magazin", произошедшее в пятницу вечером в Кала-Бона. Полиция подтвердила прибытие яхты в порт Порто-Кristo и опознала капитана.

Согласно сообщениям СМИ, погибший рыбак был 20-летним майорканцем, увлекавшимся волейболом. Клуб острова выразил соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде в это трудное время: "Наши deepest condolences to his loved ones in these challenging circumstances."

Сначала представитель полиции отказался раскрывать имя капитана и сослался на продолжающиеся расследования. Возникли подозрения в возможных обвинениях в неосторожном убийстве и неоказании помощи, как сообщают газеты. На данный момент не было произведено никаких арестов.

Недавно, вызвав волну негодования, ходили слухи о том, что местный майорканский таксист якобы серьезно пострадал после жестокого избиения со стороны немецкой полицейской группы, отдыхавшей на Майорке. Якобы в инциденте были замешаны немецкие офицеры из Эссена, что заставило власти отправить их обратно в Германию без наказания.

Инцидент с немецкой яхтой и рыбацкой лодкой привел к выдвижению обвинений в возможном неосторожном убийстве и неоказании помощи. Несмотря на столкновение с рыбацкой лодкой, яхта продолжила свой путь, не останавливаясь.

