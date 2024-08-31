- Романтическое путешествие в уникальное место

По данным "Page Six", Брэд Питт якобы провел время в винограднике с Инес де Рамон. Несмотря на свой плотный график, знаменитый актер решил взять длительный перерыв с дизайнером ювелирных изделий, как сообщает сайт сплетен "Нью-Йорк Пост".

Ранее сообщалось, что Питт посещал своего друга Джорджа Клуни (63) и его жену Амаль (46) в Италии, где пара владеет домом на берегу озера. Похоже, что Инес де Рамон не сопровождала его в этой поездке. Кроме того, Питта видели в Исландии, где он снимался в своем предстоящем фильме "Ф1". Брэда Питта и Инес де Рамон редко видели вместе на публике после того, как их отношения стали достоянием общественности в ноябре 2022 года.

Драма вокруг развода Брэда Питта и Анджелины Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились во время съемок "Мистер и Миссис Смит" в 2005 году, и их романтическая связь завязалась. После помолвки в 2012 году пара поженилась во Франции - в их Château Miraval - в 2014 году. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, что запустило ожесточенную борьбу за опеку между двумя голливудскими звездами. В 2019 году судья объявил Питта и Джоли юридически разведенными, но tensions якобы все еще остаются в ходе их продолжающегося развода. У них шестеро детей: Мэддокс (23), Пакс (20), Захара (19), Шайло (18) и близнецы Вивьен и Нокс (16).

После публичного объявления о своем романе с Инес де Рамон в ноябре 2022 года появления Брэда Питта с ней на публике были ограничены. Женщины, в том числе его бывшая жена Анджелина Джоли, следят за его личной жизнью и обновлениями.

Читайте также: