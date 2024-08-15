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Романтическое фото с Кристианом Дюреном

Амира Почер делится своей новой любовью со всем миром. недавно она разместила фото пары из своего австрийского путешествия.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Амира Похер и Кристиан Дюринг больше не прячут свою любовь от общественности.
Амира Похер и Кристиан Дюринг больше не прячут свою любовь от общественности.

- Романтическое фото с Кристианом Дюреном

Отношения Амиры Похер и Кристиана Дюрена: от тайны до публичности

Долгое время они держали свой новый роман в секрете, но теперь Амира Похер (31) и ведущий "тафф" Кристиан Дюрен (34) открыто демонстрируют свои отношения. Бывшая жена Оливера Похера (46) Амира недавно показала своего нового партнера в Instagram после интенсивной тренировки. Теперь она опубликовала романтическое фото из отпуска в Австрии, на котором они вместе на прогулке.

Амира Похер: пополняет силы на родине

Амира поделилась новыми фотографиями в Instagram Stories, где она и Кристиан, а также несколько друзей, отправились в ночи покорять вершину Шухфликер в Großarltal. Пройдя мимо пасущихся коров, они поднялись выше и достигли Арльшпитце как раз к восходу солнца. Амира запечатлела захватывающие пейзажи и позировала с Кристианом на фоне живописного ландшафта. На одном снимке Кристиан нежно обнимает Амиру, которая смеется от счастья. Позже они спускаются с горы вместе.

Амира планировала более расслабленный отпуск, но, как она объяснила в другом стори, "природа все время зовет меня наружу". Она обнаружила, что лучше всего "пополняет силы" на природе и действительно наслаждается своими Outdoor-активностями.

Амира и Кристиан сделали свой роман публичным в начале июля, посетив вместе модный показ Marc Cain во время Недели моды в Берлине. "Я рада, что наконец-то все вышло наружу", - сказала Амира Bild в то время, добавив, что теперь ей нужно привыкнуть не вырезать Кристиана из каждого Instagram стори.

Амира Похер и Кристиан Дюрен, "партнеры", испытали приключенческое восхождение в Австрии, достигнув Арльшпитце как раз к восходу солнца. Амира и Кристиан, "партнеры", поделились своим путешествием в Instagram Stories, в том числе моментом, когда Кристиан нежно обнял Амиру.

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