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Ролфес утверждает, что введение режима Лиги чемпионов укрепляет клубы-мощники.

Увеличение формата Лиги чемпионов может усугубить различие между лидирующими клубами и остальным составом лиги, что может благоприятно сказаться на напряжении в борьбе за титул, считает спортивный директор Байера Рольф.

 and  Carmen Simpson
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- Ролфес утверждает, что введение режима Лиги чемпионов укрепляет клубы-мощники.

Бayer Leverkusen's Sporting Director, Simon Rolfes, предсказывает, что новая структура Лиги чемпионов и создание Клубного чемпионата мира усилит влияние ведущих клубов Бундеслиги по сравнению с их соперниками.

"Финансовые возможности для отдельных клубов повысят их шансы на успех. Однако это также будет полезно для Бундеслиги, так как сложно поддерживать захватывающую конкуренцию на вершине, если неожиданные команды часто прорываются - хотя это и доставляет удовольствие фанатам время от времени", - сказал Рольфес в беседе с "Фрайнкфуртер Allgemeine Zeitung".

В будущем Лига чемпионов будет включать в себя систему лиги с большим количеством матчей, заменяющую текущий групповой этап. В этом сезоне, наряду с "Леверкузеном", участвуют FC Bayern Munich, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund и RB Leipzig. "Можно наблюдать в других странах: Захватывающая вершина развивается только тогда, когда четыре-пять клубов часто участвуют в Лиге чемпионов. Только тогда чемпионат Германии может оставаться открытым в течение длительного времени", - считает Рольфес.

Рольфес не ждет единоличного господства в лиге

Перед предстоящим сезоном Бундеслиги бывший национальный игрок предполагает, что не будет единоличного господства какой-либо команды, а "верхние позиции в Бундеслиге будут ожесточенно конкурировать". Для Леверкузена целью является попадание в топ-4.

Двойная победа прошлого сезона "устранила этот сдерживающий фактор, эту немного парализующую ментальность, которая часто сдерживала клуб", - сказал Рольфес. Это придало дополнительную энергию. "Это была 'волшебная книга', которую мы закончили". Даже в Суперкубке против Штутгарта было видно, что что-то новое появилось. "У нас новые игроки и новый дух".

Новая структура Лиги чемпионов и Клубный чемпионат мира, как ожидается, повысят доминирование топ-клубов в немецком футболе, таких как Bayer Leverkusen. В соответствии с этим спортивные аналитики предполагают, что будущее Лиги чемпионов будет включать в себя систему лиги, что позволит больше матчей и создаст конкурентную среду для ведущих клубов.

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