- Роланд Кайзер показывает свою восковую фигуру в музее Мадам Туссаус.

Роланд Кайзер (72) недавно был замечен в Дрездене в виде восковой фигуры, но сегодня поп-звезда представит свой образ в Мадам Тюссо в Берлине, отмечая свой 50-летний юбилей на сцене в этом году. Восковая фигура Кайзера будет стоять в уменьшенной копии его сцены "Кайзермания", с известным фоном городского пейзажа Дрездена и видео его легендарных шоу.

Кайзер превращал набережную Эльбы в Дрездене в летнюю зону вечеринок с помощью своей серии концертов "Кайзермания" в течение многих лет. Родившийся в Берлине, Кайзер имеет особую связь с "Эльбфлоренцией", впервые посетив город в 1990 году и даже сочинив любовную песню для него.

Чтобы завершить свой тур, Кайзер выступит с двойными концертами в Берлине на сцене Waldbühne в эту пятницу и субботу, отмечая 50-летний юбилей своей сценической карьеры "RK50 – 50 лет – 50 хитов – Большое турне в честь 50-летия сценического юбилея". Восковая фигура Кайзера будет выставлена на постоянную экспозицию в Мадам Тюссо.

После представления своей восковой фигуры в Дрездене Роланд Кайзер отпразднует свой 50-летний юбилей на сцене в Берлине, конкретно в Мадам Тюссо в Германии. В качестве дань уважения своей долгой связи с Берлином Кайзер выбрал проведение двойных концертов в городе на этой неделе.

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