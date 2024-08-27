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Роль Лаббадии как потенциального спасителя Нигерии встретилась со скептицизмом со стороны многих сторонников

 and  James Williams
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Чтобы завоевать восхищение и признание фанатов, Лабадье нужно доказать свою состоятельность...
Чтобы завоевать восхищение и признание фанатов, Лабадье нужно доказать свою состоятельность убедительно.

Роль Лаббадии как потенциального спасителя Нигерии встретилась со скептицизмом со стороны многих сторонников

Кто такой Бруно Лаббадия? Жители Нигерии были удивлены, когда узнали, что он назначен новым национальным тренером их страны. Известный тем, что спасал немецкие клубы Бундеслиги от вылета, Лаббадия впервые вступал в неизведанную территорию с национальной командой. Его задача была масштабной.

Фанаты нигерийской "Суперэagles" были ошеломлены утром во вторник, узнав о новом национальном тренере. Ознакомиться с Бруно Лаббадией, новым маяком надежды для прозябающей национальной команды Нигерии, пыталась газета "Дейли Тrust", но скепсис многих фанатов не развеялся при виде впечатляющего резюме Лаббадии - 58-летний специалист не имел опыта работы с африканскими командами и никогда не занимал пост главного тренера национальной команды. Кроме того, его предыдущие выступления в Штутгарте и "Герте БСК" были восприняты как разочаровывающие, отмечали некоторые.

Тем не менее, история благоволит немецким тренерам в Нигерии: Лаббадия, который был уволен из "ВФБ Штутгарт" в апреле 2023 года, когда они боролись за выживание, стал шестым немцем, возглавившим скамейку "Суперэagles", после Карла-Хайнца Маротцке, Готтлиба Гёллера, Манфреда Хёнера, Берти Фогтса и Гернота Рора.

Квалификационные матчи чемпионата мира ставят серьезные барьеры

Однако эти мелочи вряд ли волнуют Лаббадию, так как опытный тренер Бундеслиги и бывший нападающий сталкивается с серьезными вызовами. Ему нужно подготовить свою новую команду, в том числе звездных нападающих Виктора Бонифаса из немецких чемпионов "Байер Леверкузен" и Виктора Осимхена из "ССК Наполи", к дебютному матчу отборочного турнира Кубка Африки против Бенина всего за 12 дней. Через три дня они отправятся в путь в Руанду.

С марта начинается настоящая миссия Лаббадии - он должен пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Ситуация не сулит ничего хорошего для Нигерии. Только победители группы напрямую выходят в финальную стадию, а четыре лучших призера борются за оставшиеся места через плей-офф. В настоящее время Нигерия находится в группе С, имея пять очков в четырех матчах, и вылет кажется неизбежным. Тем не менее, теперь задача Лаббадии - возродить динамику "Суперэagles".

Другие футбольные менеджеры также рассматривались на пост главного тренера национальной сборной Нигерии, но Бруно Лаббадия стал неожиданным выбором. Некоторые фанаты посчитали, что отсутствие опыта работы с африканскими командами или управления национальной командой делает его странным выбором на эту роль.

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