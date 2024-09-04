- Роль гражданства определяет доступ MSC к HHLA

Парламент Гамбурга завершит свою позицию в среду (начиная с 1:30 PM) в отношении спорного участия крупнейшей в мире судоходной компании MSC в логистике порта HHLA. Левые и зелёные, имеющие двутретьемейorit, должны протолкнуть это соглашение во втором и окончательном голосовании. Решение было первоначально запланировано на последнем заседании перед летними каникулами, но было заблокировано оппозицией.

Левые и зелёные в Гамбурге хотят включить Mediterranean Shipping Company (MSC) в состав Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) и обработку контейнеров. Город будет владеть 50,1%, а MSC - 49,9%. Ранее город владел примерно 70%, а остальное было в свободном обращении.

В рамках сделки MSC планирует увеличить объём грузов в терминалах HHLA уже в следующем году и почти удвоить его до одного миллиона стандартных контейнеров в год к 2031 году. Швейцарская судоходная компания также намерена открыть новый немецкий штаб в Гамбурге и, в сотрудничестве с городом, увеличить уставный капитал HHLA на 450 миллионов евро.

Профсоюз Verdi, докеры и многочисленные эксперты выступают против этой сделки. По их мнению, под угрозой не только рабочие места в HHLA, но и в других компаниях порта, таких как общие операции по обработке грузов и крепление грузов. Кроме того, MSC получит через эту сделку широкие права вето.

Решение Парламента Гамбурга об участии MSC в HHLA может существенно повлиять на судоходную отрасль, так как соглашение предусматривает планы по увеличению объёма грузов MSC через судоходство. Перевозка грузов может потребовать увеличения судоходных услуг, что приведёт к изменениям в расписании или маршрутах судоходства.

Читайте также: