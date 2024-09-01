Роглич кусает в горное шоу красных рубашек

Преимущество Бена О'Коннора на Вуэльте постепенно сокращается. Главный фаворит Примож Роглич прогрессирует, получая существенную помощь от немца Флориана Липовица. В результате Липовиц захватывает белую майку, символизирующую лучшего молодого гонщика. До Мадрида еще далеко.

Словенский гонщик Роглич не смог вернуть красную майку на самом сложном подъеме тура. Он финишировал пятым на изнуряющем горном финише Куиту Негру, едва набрав очки в общем зачете. Несмотря на победу в этапе, О'Коннор уступил Рогличу 38 секунд, сохранив преимущество в 43 секунды. Пабло Кастильо из Equipo Kern Pharma празднует вторую победу на этапе.

"Это была очень трудная неделя, трудный день сегодня", - признает Роглич. Тем не менее, он доволен концовкой, хотя его цель - возглавить гонку - не была достигнута. О'Коннор, довольный тем, что сохранил лидерство в генеральной классификации, сказал: "Я все еще лидирую, это важно. Я беру все день за днем".

Липовиц возвращает белую майку

Тройка отрывающихся определила победителя на последнем подъеме, который имел градиент до 23%, протяженностью 18,9 километров и заканчивался на высоте 1835 метров. Кастильо атаковал за три километра до финиша, оставив позади Павла Сивакова из UAE Emirates и Александра Власова из Red Bull-Bora-hansgrohe. Власов почти догнал Кастильо, который одержал первую испанскую победу на Вуэльте в этом году, но не смог обойти его.

Роглич запустил контрнаступление примерно за два километра до финиша этапа, с помощью своего молодого немецкого товарища Флориана Липовица. О'Коннор, лишенный поддержки, смог сохранить дистанцию. Липовиц финишировал двенадцатым, что позволило ему вернуть белую майку лучшего молодого гонщика. Однако Рогличу не удалось сократить разрыв на следующий день. Победу в Виллаблино одержал австралиец Кэден Гроувс, обойдя бельгийского лидера Вута ван Арта из Team Visma Lease a Bike.

Вуэльта сделает двухдневный перерыв в понедельник перед следующим важным этапом, который завершится легендарным подъемом на Лагос де Ковадонга. Тур завершится 8 сентября в Мадриде.

Немецкий товарищ Роглича, Липовиц, вернул белую майку после сильной выступления на последнем подъеме, несмотря на то, что О'Коннор смог удержать его на расстоянии. Хотя Роглич запустил контрнаступление, ему не удалось сократить разрыв.

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