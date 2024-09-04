- Родственник Трампа начинает университетское образование в Нью-Йорке.

За последнее время ходило много слухов о том, какой колледж выберет Баррон Трамп, 18-летний сын бывшего президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Но все эти спекуляции закончились 4 сентября, когда Баррона заметили в престижном Нью-Йоркском университете (НЙУ) в самом центре Манхэттена. Действительно, были опубликованы фотографии, которые подтверждают это, в "Нью-Йорк Пост". После этого сам Дональд Трамп подтвердил это в интервью "Дейли Мейл". "Он умный парень", - сказал Трамп, - "и он идет в Школу бизнеса Стерна в НЙУ, одну из лучших учебных заведений".

Баррон, как оказалось, был принят во многие колледжи, добавил Трамп. Обучение в Школе бизнеса Стерна, которая является частью экономического факультета НЙУ, считается одним из лучших обучений в этой области. Она высоко ценится среди лучших бизнес-школ в США. Баррон, как говорят, является одним из примерно 20 других абитуриентов, которым было разрешено начать обучение.

Дональд Трамп окончил Школу Вarton в Филадельфии

Перед принятием решения о колледже Баррон Трамп также рассматривал возможность подачи заявления в Школу Вarton Университета Пенсильвании в Филадельфии, где учился Дональд Трамп. Однако в итоге он пошел другим путем. И, по словам Дональда Трампа, это не вызвало никаких конфликтов. В своем обычном резком стиле он сказал газете: "Это очень конкурентное место. Он его любил, ему нравилась школа. Мы были поклонниками НЙУ, но это один из лучших рейтингов".

Баррон Трамп окончил Академию Оксбридж в Палм-Бич в мае. После восхождения своего отца на пост президента в 2017 году Баррон провел большую часть своего времени в Trump Tower, которая расположена в Манхэттене, всего в нескольких минутах от его нового кампуса колледжа.

Несмотря на то, что Баррон Трамп рассматривал Школу Вarton в Филадельфии, где его отец, Дональд Трамп, окончил учебу, он выбрал вместо этого Школу бизнеса Стерна НЙУ, расположенную в самом центре Манхэттена. Школа Вarton в Филадельфии так же известна своими программами по бизнесу, как и Школа бизнеса Стерна, которую в итоге выбрал Баррон.

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