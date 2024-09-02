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Родной город Неправильные поступки - "Убийство с возможностью" начинает серию

Странные, захватывающие, пугающие истории из Хенгаша, который кажется мирным селом в Эйфеле, где мир не так распространен, как кажется. Сериал 'Убийство с видом' возобновляется во вторник.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
В Хенгаше продолжается счастливая жизнь.
В Хенгаше продолжается счастливая жизнь.

- Родной город Неправильные поступки - "Убийство с возможностью" начинает серию

ARD вернула криминальный сериал "Убийство с видом" в 2022 году после длительного перерыва, и в этом году он возвращается с новыми сериями. Первая часть пятого сезона вышла весной, и начиная с завтрашнего дня будут показаны еще шесть эпизодов. Не пропустите это увлекательное семейное шоу, главные роли в котором исполняют Катарина Вакернагель и другие, по вторникам в 20:15.

В деревенском поселке Эйфеля Хенгаш детективу Марии Габлер из Кёльна по-прежнему трудно адаптироваться. Местные жители воспринимают ее как слишком рьяного следователя и делают жизнь в поселке сложной для нее. Они спорят, интригуют и жалуются, особенно в местном пабе, где царит Хайке Шэффер (Петра Кляйнерт).

Борьба за власть

Детективу Марии Габлер нелегко ладить со своей командой, Хейно Фусом (Себастьян Шварц) и Дженни Диккель (Ева Бюхен). Между ними часто происходит борьба за власть. В личной жизни у детектива все хорошо с farmers Gisbert (Кай Шумана).

Главный автор сценария Йоханнес Роттер описывает сезон так: "Хенгаш по-прежнему остается провинциальным захолустьем с хитрыми местными жителями и их недоверием ко всему чужому и новому, особенно к детективу Габлер, которого по-прежнему воспринимают как раздражающий элемент". Из-за того, что Хенгаш такой сонный, хорошо, что есть детектив Габлер, чтобы выявить недостатки в городе: кражи, убийства, вымогательство, убийства.

Расстроенные мечты

В шести эпизодах детективу Габлер предстоит разобраться с множеством дел: погибший риелтор и две бандитки проверят ее детективные навыки. Затем Дженни пропадает на турнире по мини-гольфу, и в частной жизни Марии придется столкнуться со своим прошлым. Ее мечта вернуться к своей профессиональной жизни в Кёльне оказывается под угрозой.

Команда продюсеров Якоб Клауссен, Томас Климмер и Амели Зиберберг обещают, что зрители увидят особенно решительную Марию Габлер, которая все еще распознает даже самые невероятные преступления. И Supporting characters, Хейно Фус, Дженни Диккель, Хайке Шэффер или Артур Брандт, скорее всего, раскроют некоторые интригующие аспекты себя по мере развития захватывающих и абсурдных криминальных случаев.

Детали сериала.

Первый эпизод продолжения сезона "Убийство с видом" вышел весной, принеся детективу Габлер и ее команде новые дела. По мере продвижения пятого сезона жители Хенгаша продолжают представлять вызовы, делая работу детектива более сложной.

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