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Что такое безвредное самоповреждение (БСП)?

Как подростки занимаются самоповреждающим поведением?

Как распространено самоповреждающее поведение?

Каковы причины БСП?

Что провоцирует самоповреждающее поведение у подростков?

Почему раны становятся более серьезными и интенсивными?

Оказывает ли самоповреждающее поведение влияние на повседневную жизнь молодых людей?

Какую роль играют социальные сети в возникновении БСП?

Как можно распознать БСП?

Почему самоповреждающее поведение следует адресовать своевременно?

Что делать, если вы подозреваете, что кто-то занимается самоповреждающим поведением?

Какие варианты лечения доступны для БСП?

Какие изменения должны внести родители в окружающую среду?

- Родительское руководство, когда ребенок вредит себе: правильные действия и ошибки, которых следует избегать

Самоповреждающие акты часто начинаются с незначительных действий: завязывание шнурка вокруг пальца, чтобы перекрыть кровообращение, делая его белым. Обжигание волос зажигалкой или выдергивание нескольких волосков. Для многих молодых людей в Германии такой вид самоповреждения случается хотя бы раз в жизни. Однако для некоторых это перерастает в хроническую проблему. Раны становятся более серьезными, боль более интенсивной, образуются шрамы. Иногда эти травмы могут быть даже смертельно опасными.

Что такое безвредное самоповреждение (БСП)?

||"Подростки, как правило, не стремятся покончить с собой; вместо этого они используют боль как способ справиться с эмоциональным и физическим стрессом," - говорит Симоне Пфеуффер, главный врач детской и подростковой психиатрии и психотерапии в клинике Schoen Roseneck в Приене ам Чимезе. Медицинские работники называют это поведение безвредным самоповреждением (БСП). Обычно это симптом эмоционального расстройства и не заболевание, а скорее признак скрывающегося психологического расстройства (например, тревожных расстройств, депрессии, расстройств пищевого поведения или эмоциональной нестабильности). Редко самоповреждающее поведение бывает изолированным.

Emotion

Триггер |Триггер |Как подростки занимаются самоповреждающим поведением?

Auslöser

Импульс к действию |Импульс к действию |Сначала самоповреждающие акты обычно безвредны: подростки кусают себя за руки, царапают себя ножницами и ножами, выдергивают отдельные волосы или снова и снова ковыряют ногти. Со временем самоповреждающие акты могут стать более серьезными: подростки режут себя лезвиями на руках, ногах и животе, обжигают себя сигаретами или зажигалками, или обжигают кипятком. "Мальчики и молодые мужчины часто используют так называемые мужские самоповреждающие техники: они бьют себя или ударяют головой о стену," - говорит Симоне Пфеуффер. Иногда врачи даже видят, что пострадавшие пьют едкие жидкости или продолжают царапать уже зажившие раны, пока они не воспалятся.

Handlungsimpuls

Противоположное поведение |Противоположное поведение |Как часто встречается самоповреждающее поведение?

Entgegengesetztes Verhalten

|Доказательства |Опросы учащихся показали, что от 25 до 35 процентов сообщили о наличии самоповреждающего поведения, при этом 12 процентов часто режут или обжигают себя. "Девочки в 1,5 раза чаще подвержены этому," - говорит Симоне Пфеуффер. "Однако частота самоповреждающего поведения также растет среди мальчиков." Взрослые, по-видимому, редко занимаются порезами, ударами или обжигами - в одной выборке только 0,3 процента сообщили о участии в самоповреждающем поведении.

Гнев |Гнев |Каковы причины БСП?

Ärger

Превышение границ |Самоповреждающие акты часто приносят облегчение тем, кто страдает, помогая им справляться с отрицательными эмоциями. Самоповреждающие акты служат своего рода наркотиком, временно отвлекая от психологических проблем и высвобождая эндорфины, гормоны счастья. "Порезание и обжигание приносят временное облегчение и позволяют чувствовать боль более интенсивно," - объясняет детский и подростковый психиатр Симоне Пфеуффер. "Кроме того, те, кто страдает, чувствуют, что они снова обретают контроль над своим телом." Некоторые описывают порезы, ковыряния, удары как "успокаивающие" и "освобождающие". Тем не менее, это не меняет основную проблему.

Grenzüberschreitung

Мотив |Мотив |Каковы причины БСП?

Angriff

Уход |Причины БСП сложны и часто связаны с трудностями в регулировании эмоций. Самоповреждающие акты - это крик о помощи, способ для подростков снять значительное психологическое давление. Часто корнем проблемы являются прошлые травмы в детстве:

Situation verlassen

||* Конфликты в детстве и подростковом возрасте* Половые домогательства* Физическое насилие* Пренебрежение* Психологические проблемы, такие как расстройство личности, депрессия, тревога или расстройства пищевого поведения

Angst |Страх |Факторы риска также включают наличие родителей-алкоголиков, нелеченый ADHD, излишняя самокритика, отсутствие структуры и склонность к педантизму. Многие скрывают свои НДСИД, занимаясь саморазрушающими действиями в местах, которые нельзя увидеть, или нося длинные рукава. Те, кто страдает этим, часто чувствуют, что заслуживают этих саморазрушающих действий, и могут освободиться от своей душевной боли только через саморазрушительное поведение.

Angst

Bedrohung |Угроза |Почему саморазрушающие действия становятся более тяжёлыми и экстремальными?

Bedrohung

Flucht |Борьба |Не все individuals усиливают свои раны. "Обычно это просто крик о помощи: посмотрите на меня, я борюсь", - объясняет специалист Пфеуффер. "Но иногда это усугубляется без психиатрической помощи". Причина: тело привыкает к определенным ранам и боли, так что страдающие перестают воспринимать их как что-то "необычное" или "освобождающее". Поэтому порезы становятся глубже, методы травмирования становятся более экстремальными, и желание причинить себе вред возрастает.

Flucht

Konfrontation |Конфликт |Влияет ли саморазрушение на повседневную жизнь подростков?

Konfrontation

|Желание причинить себе вред часто берёт верх. Со временем это часто воспринимается как единственный выход из трудной ситуации. "Те, кто страдает этим, часто теряют способность управлять трудными ситуациями или решать их другими способами - например, через расслабляющие занятия, такие как прогулка, медитация или спорт", - говорит эксперт Пфеуффер. "Саморазрушение воспринимается как единственное решение, и те, кто страдает этим, также избегают важного столкновения с корневой проблемой".

Trauer |Скорбь |В реальной жизни и в социальных сетях, круги друзей в основном "заражают" - приводят подростков с несуicidal self-injurious behavior в контакт. "Продолжение зависит от самооценки или психики", - говорит Симоне Пфеуффер. Некоторые подростковые группы также, кажется, чаще причиняют себе вред.

Trauer

Verlust |Отступление |Как можно распознать несуicidal self-injurious behavior?

Verlust

Rückzug, Trost suchen |Обычно на одном участке тела, таком как руки, ноги, грудь или живот, есть множество ран. Шрамы выровнены, иногда в геометрических формах, буквах или даже словах. Однако подростки обычно очень хорошо скрывают шрамы. Поэтому члены семьи или друзья должны быть очень внимательными и искать определённые признаки:

Rückzug, Trost suchen

Aktivität, Ablenkung |Деятельность, Отвлечение |* Подросток носит длинные рукава и длинные брюки даже летом и следит за тем, чтобы они не задирались.* Они проводят много времени в ванной и отказываются от других занятий: они больше не хотят заниматься хобби и также не хотят присоединяться к семейным каникулам.* Они не хотят показывать своё обнажённое тело и не ходят купаться или на пляж.* В своей комнате они прячут дезинфицирующие средства, бинты и другие средства первой помощи. Там также могут быть объекты, используемые для саморазрушения: зажигалки, ножи, свечи, бритвы.* Если кто-то другой обнаруживает порезы, страдающий не может объяснить их адекватно.

Aktivität, Ablenkung

||Почему саморазрушение должно быть быстро лечиться?

Scham |Для родителей или друзей часто трудно распознать несуicidal self-injurious behavior, потому что подростки чувствуют стыд и скрывают признаки травмы. Обычно это так и остаётся, с подростками, пытающимися причинить себе вред один раз. "Но саморазрушение может стать привычкой и усугубляться со временем, поэтому важно реагировать своевременно", - говорит психиатр Пфеуффер. "Тогда можно выучить здоровые способы справиться с негативными чувствами". Кроме того, обычно есть скрытая психическая проблема, требующая лечения.

Scham

Makel |Шрамы |Как реагировать, если подозревать, что кто-то причиняет себе вред?

Makel

Im Erdboden versinken |Даже если для родителей шоком является открытие, что их ребёнок причиняет себе вред, важно оставаться спокойным и не паниковать. "Ключ в том, чтобы оставаться на связи с ребёнком и сохранить эту связь", - говорит психиатр Симоне Пфеуффер.

Im Erdboden versinken

Sich zeigen |Показываться |* Подойдите к ребёнку осторожно в тихое время и выскажите подозрение, что он причиняет себе вред.* Избегайте обвинений или давления.* Не ставьте ультиматум, чтобы прекратить причинять себе вред; вместо этого предложите свою поддержку и покажите свою любовь.* Покажите, что вы понимаете ситуацию, и что помощь всегда доступна: "Мы справимся с этим, я здесь, чтобы помочь!"* Если ваш ребёнок не хочет говорить о саморазрушении с вами, не разочаровывайтесь и не обвиняйте. Вместо этого предложите другие источники поддержки: друзья, службы консультирования, психологи или психиатры, выбранная клиника. Часто легче открыться незнакомцам.* Не вините себя; вы ничего не сделали неправильно, если ваш ребёнок причиняет себе вред, но поддержите его в лечении скрытой психической проблемы.

Sich zeigen

Behandlungsmöglichkeiten |Какие варианты лечения доступны для несуicidal self-injurious behavior?

Психиатр или психотерапевт для детей и подростков могут эффективно вмешаться на ранней стадии. После подробной беседы они могут лечить различные психические расстройства с помощью разных терапевтических мер. "Когнитивная поведенческая терапия особенно эффективна, она даёт подросткам новые стратегии поведения в стрессовых ситуациях, чтобы лучше контролировать свои эмоции", - говорит Пфеуффер из клиники Шён Розенек.

В так называемом тренинге навыков те, кто страдает, учатся стратегиям, которые помогают регулировать чувства в очень напряжённых и эмоциональных ситуациях, но не причиняют вреда. Тренинг навыков работает на разных уровнях (источник: Психотерапевтическое консультативный центр Майнц).

Физические отвлечения: занятия спортом, рукоделие, письмо, игра на музыкальном инструменте и т.д.Противоположное поведение: проявление поведения, противоположного первоначальному импульсу, чтобы снизить эмоциональную реакцию

Физические навыки для сильных физических реакций

Интенсивные сенсорные опыты: такие как принятие холодного душа, жевание острых перцев, наслаждение кислыми конфетами или шипучими витаминными таблетками, сжимание стрессового мяча или щелканье резинки на запястье

Физическая активность: как бег, подъем по лестнице, плавание, рубка дров, удары по груше или разрывание бумаги

Методы расслабления: как упражнения визуализации, осознанность, расслабление мышечного напряжения, глубокое дыхание и сеансы в сауне

Когнитивные стратегии для негативного мышления

Переключение внимания: с помощью головоломок, игр вроде "20 вопросов" или обратного отсчета по семи

Прерывание мыслей: прерывая негативные мысли паттерны фразой "СТОП" и смена фокуса на что-то другое или переключение на другую задачу

Время для волнений: выделение специального периода каждый день (около 30 минут) в тихом месте (например, в тихой комнате) для продуктивного анализа мыслей

Клиника Вестфалии предлагает собрать аварийный набор. Компоненты: стрессовый мяч, острые перцы для жевания, леденцы Fisherman's Friend, аудио-CD осознанности и важный номер телефона для контакта в случае чрезвычайной ситуации, который может быть номером друга или службы консультирования по кризису, такой как "Номер против грусти."

Какие изменения должны учитывать родители в экстернальных обстоятельствах?

Буллинг в школе или на работе является распространенной причиной НСВС, и перевод в новую школу или работу может быть решением. Если домашняя обстановка воспринимается как стрессовая, семейная терапия может быть полезной. Во время терапии individuals учатся распознавать триггеры и управлять ими своевременно. Этот навык можно значительно отрабатывать в дневном стационаре, таком как Schoen-Klinik Roseneck на Чiemsee, но места ограничены, и списки ожидания длинные. Техники расслабления, такие как йога, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация, также снижают уровни стресса. В тяжелых случаях, связанных с основным расстройством психического здоровья, также могут быть эффективными психотропные препараты. Чтобы уменьшить стыд от шрамов, их можно минимизировать с помощью кремов для шрамов, лазерной терапии, дермабразии (удаление поверхностного слоя кожи) или микроигл (введение небольших игл в поверхностный слой кожи).

Интенсивная боль и тяжелые раны от самоповреждающего поведения sometimes могут быть смертельно опасными. Это усиление степени и интенсивности часто указывает на постоянную проблему, так как ранее безобидные акты становятся более экстремальными со временем.

Часто прошлые травмы, такие как физическое или сексуальное насилие, пренебрежение или психологические проблемы, являются корневыми причинами самоповреждающего поведения. Эти опыты могут привести к трудностям с регулированием эмоций и криком о помощи.

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