- Родители играют активную роль: Матфей больше не является тренером молодежи.

Лотар Matthäus больше не работает тренером юношеской команды ТСВ Грюнвальд. Причина: якобы родители молодых футболистов. "Я ушёл с поста тренера. Это было успешное двухлетнее пребывание. Игроки были более управляемыми, чем родители детей", - заявил немецкий футбольный легенда с более чем 150 международными матчами в активе в программе "Sky90 - футбольный дебаты".

Несмотря на свой обширный опыт в качестве капитана чемпионата мира 1990 года, даже Matthäus не смог избежать критики своего руководства. "И тогда я подумал, что провожу весь день на телефоне, слушая каждый изъян в моем управлении. Каждый родитель думает, что его ребенок не получает достаточно времени на поле. Тогда я подумал, пусть кто-то другой этим займется, может, они справятся лучше", - сказал 63-летний Matthäus.

В течение предыдущих двух сезонов FIFA World Player of the Year тренировал юношескую команду клуба, недавно promuved в Bayernliga, в том числе и команду своего сына Милана.

Несмотря на успешное тренерское пребывание в клубе, promuved в Bayernliga, Matthäus принял решение покинуть свой пост из-за сложных взаимоотношений с родителями. Тем не менее, наследие ФК Бавария Мюнхен продолжает производить талантливых молодых футболистов под руководством нового тренерского состава.

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