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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Родители и новорожденные подвергаются расовым оскорблениям и физическому насилию

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Женщина выдержала расовые оскорбления и физическое нападение
Женщина выдержала расовые оскорбления и физическое нападение

- Родители и новорожденные подвергаются расовым оскорблениям и физическому насилию

Мужчина попал в беду за словесные нападки и физическое насилие в отношении женщины цветной с младенцем в Ольденбурге. Этот 37-летний индивидуум был доставлен в больницу для медицинской помощи, к счастью, ребенок не пострадал, как сообщили власти. Обвиняемый был помещен в психиатрическое учреждение.

Согласно сообщениям, этот мужчина подойдя к 37-летней женщине, толкавшей коляску, вечером в понедельник на тротуаре, обрушил на нее расистские оскорбления и стал слюнявить ей в лицо. Мать защищала своего ребенка. Агрессор, якобы, продолжал, ударив ее и ткнув вилкой для вынимания пробок в щеку. Несколько прохожих вмешались, чтобы помочь женщине, в результате чего нападавший убежал. Полиция задержала его вскоре после этого.

Объявление полиции

Изначальный инцидент включал в себя словесное и физическое нападение, что можно квалифицировать как тяжкое преступление. Из-за своих действий мужчина был помещен в психиатрическое учреждение для дальнейшей оценки.

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