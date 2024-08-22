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Федеральные земли ГерманииНовостиМолодежная преступность

Родитель в спорном деле о воспитании детей подвергается нападению банды на суде

За короткий срок эту группу подростков обвиняют в совершении семи ограблений:-восемь подозреваемых из якобы подростковой банды предстают перед судом в Дюссельдорфе. Один из их жертв рискует нуждаться в длительном стационарном лечении.

 and  Yaroslav Smith
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Отец семейства стал жертвой шайки юных правонарушителей, которых подозревали в череде краж.
Отец семейства стал жертвой шайки юных правонарушителей, которых подозревали в череде краж.

- Родитель в спорном деле о воспитании детей подвергается нападению банды на суде

Согласно данным, жестокая банда подростков якобы оставила мужчину средних лет в уязвимом состоянии: С четверга в районном суде Дюссельдорфа проходит суд над группой из восьми человек, подозреваемых в принадлежности к жестокой банде подростков. Обвиняемые в возрасте от 16 до 20 лет обвиняются в совершении семи жестоких вооруженных ограблений в течение восьми дней, при этом в некоторых случаях участвовали разные члены банды. Обвинительное заключение утверждает, что они нападали на своих жертв с помощью мачете и газового пистолета, а в других случаях угрожали открыть огонь.

Метод работы банды: Эти молодые люди якобы размещали дорогие мобильные телефоны на интернет-аукционе, заманивая потенциальных покупателей на встречу в назначенном месте с наличными деньгами. Даже продавцов мобильных телефонов в престижных районах столицы якобы целенаправленно атаковали эти подростки-грабители.

28-летний мужчина, у которого есть семья, был жестоко избит, в результате чего он был госпитализирован и нуждается в уходе. Неизвестно, сможет ли он когда-либо полностью восстановить движение руки. Полиция изъяла два поддельных огнестрельных оружия, два мачете, топор, нож-бабочку и несколько мобильных телефонов при задержании группы. Четверо из восьми обвиняемых в настоящее время находятся под стражей.

Разбирательство должно возобновиться на следующей неделе - также запланированы дополнительные свидетельские показания.

Обвинительное заключение против подростков включает обвинения в совершении преступлений, связанных с подростковой преступностью, в частности, семь вооруженных ограблений в течение недели. В результате этих инцидентов в городе наблюдается рост страха среди жителей, особенно в престижных районах.

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