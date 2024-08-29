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ОбществоНовостиРазвлечения

Род Стюарт опровергает обвинения в брачных проблемах.

Наслаждайтесь жизнью как исключительно довольный человек.

 and  James Williams
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Больше чем три десятилетия, apparaissent Рыжий Род Стюарт и Пенелопе Ланкастер, пара неразлучной.
Больше чем три десятилетия, apparaissent Рыжий Род Стюарт и Пенелопе Ланкастер, пара неразлучной.

Род Стюарт опровергает обвинения в брачных проблемах.

Род Стюарт предпочитает Лос-Анджелес Англии, что вызывает путаницу с жильем Пенни Ланкастер? Музыкант опровергает слухи о разногласиях в браке в Instagram.

По слухам, брак Рода Стюарта и Пенни Ланкастер сталкивается с трудностями из-за споров о том, где поселиться. Теперь 79-летний вокалист решил высказаться в Instagram, опровергая эти слухи. "Пенни и я никогда не были более влюблены после 27 прекрасных лет вместе", - заявляет он в своем Instagram.

Чтобы прояснить ситуацию, Стюарт делится своими мыслями в личном посте в Instagram. "Просто хотел положить конец этим слухам", - начинает он. "Нет никакого напряжения между Пенни и мной, и нет споров о переезде в Англию или Лос-Анджелес, далеко от этого". Похоже, пара, которая поженилась в 2007 году, боролась с вопросом, когда переехать из Лос-Анджелеса в Англию навсегда. Но, по словам Стюарта, это не так.

Стюарт объясняет их ситуацию: "Мы вернулись в нашу любимую Великобританию прошлым летом навсегда, но нам повезло иметь дома в разных местах, которые мы обожаем посещать. Ранее мы думали, что было бы разумно продать наше Лос-Анджелесское имущество, но после того, как мы провели замечательное лето там с нашей семьей и друзьями [...], мы пришли к выводу, что имеет смысл сохранить наш дом в Лос-Анджелесе".

"Нет разногласий"

Ранее английский коренной признался, что хочет сделать Англию своей основной резиденцией и продать свой Лос-Анджелесский дом. Недавно британский таблоид "Daily Mail" сообщил, что он теперь отказывается полностью отказаться от своего Лос-Анджелесского имущества. "Они в тупике, и Пенни в ярости, что Род передумал. В настоящее время речь идет о спасении их брака", - подогревает эти спекуляции анонимный источник.

В общем, Стюарт подчеркивает, что он и его 53-летняя жена Пенни никогда не были ближе. "Поверьте мне в этом... Нет разногласий в наших отношениях". Завершая, он идентифицирует себя как "Род, счастливый человек".

Интервью Рода Стюарта в Instagram помогает прояснить ложные слухи о его отношениях с Пенни Ланкастер. Разногласия пары по поводу переезда не вызывают никакого напряжения в их 27-летнем браке, как заявляет Стюарт в своем посте в Instagram.

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