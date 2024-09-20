Роберт Хабек предпочитает не скрывать.

Текущее состояние экономики Германии оставляет желать лучшего, с многочисленными проблемами, такими как экономический спад, растущие затраты на энергию и нехватка рабочей силы. Федеральный министр экономики Хабек активно изучает эти вопросы на месте и предлагает потенциальные решения.

В огромном цеховом зале кипит сварка, так как строительство предстоящего круизного судна для Meyer Werft планируется завершить в течение следующего года. Несмотря на полностью загруженный заказ, судостроительная верфь оказалась в финансовом тупике и была спасена благодаря государственному финансированию tanto на федеральном, как и на уровне Нижней Саксонии.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек, в белом шлеме, стоит у входа в завод в Папенбурге во время посещения компании. Он подчеркивает важность спасательной операции для Германии в целом, заявляя, что страна все еще имеет конкурентное преимущество на глобальном рынке судостроения для круизов, с немногими непокоренными азиатской конкуренцией областями. Он шутливо называет министра экономики Нижней Саксонии Олафа Льеса со-владельцем. Льес разделяет оптимистичный взгляд на ситуацию.

Секторы "горячие точки"

Однако этот оптимизм не разделен во многих секторах экономики. Объединения бизнеса описывают атмосферу как суровую, так как компании неохотно инвестируют. Причины: рецессия, невероятно высокие затраты на энергию, чрезмерная бюрократия, нехватка рабочей силы, недовольство коалицией "светофора".

После беседы с небольшими и средними предприятиями (МСП) в Рейне, Северный Рейн-Вестфалия, Хабек признался, что ценит прозрачность в отношении своего "Тура на северо-запад".

Цель этой поездки - посетить отрасли, которые считаются "настоящими горячими точками" - это дает ему прямой доступ к основным проблемам и работе над их решением. "Это другое дело, когда вы на месте - ведете переговоры с работниками, руководством и профсоюзами, смотрите им в глаза, наблюдаете за окружением, понимаете запахи и ощущения цеха. Для Meyer Werft решение найдено."

Хабек ищет облегчения

Хотя проблема Meyer Werft решена, впереди еще много вызовов. Утром Хабек посетил Georgsmarienhütte Holding GmbH (GMH), где разговор шел о невероятно высоких затратах на электроэнергию. Стальная промышленность, будучи одним из крупнейших выбросителей CO2, переживает дорогостоящий переход на водород и зеленую электроэнергию в рамках климатоустойчивого перехода от угля и природного газа. Однако немецкий сталелитейный сектор сталкивается со слабой экономикой, дешевой зарубежной конкуренцией, в основном из Азии, и растущими затратами на энергию. В свете этого Хабек выступает за снижение высоких сетевых сборов для промышленности и, следовательно, цен на электроэнергию.

Кроме того, государственные субсидии на сетевые сборы были сокращены из-за финансовых ограничений, как и государственное финансирование на приобретение электромобилей. Это привело к резкому снижению регистраций новых электромобилей, что частично объясняется текущим кризисом в немецкой автомобильной промышленности - важном клиенте, таком как производители стали. Например, группа GMH зависит от 80% своих продаж автопроизводителям, таким как Volkswagen, и сейчас активно ищет альтернативные источники дохода.

В Volkswagen царит сильное внутреннее недовольство. Наибольший в Европе автопроизводитель объявил, что в рамках плана по снижению затрат для основного бренда Volkswagen теперь не исключены закрытие заводов и увольнения. Это вызывает сильную реакцию от профсоюза и IG Metall. В пятницу Хабек планирует лично изучить ситуацию - посетив Volkswagen Emden.

Я не планирую вмешиваться во внутренние дела Volkswagen во время моего визита, а вместо этого сосредоточусь на понимании текущей ситуации и ее влияния на немецкую экономику. Несмотря на объявление о возможных закрытиях заводов и увольнениях, Volkswagen по-прежнему сталкивается со многими вызовами, включая растущие затраты на энергию и нехватку рабочей силы.

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