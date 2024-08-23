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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Робби Уильямс действительно превратил эту ситуацию в радостное событие, считает Дженни Ясберг.
Робби Уильямс действительно превратил эту ситуацию в радостное событие, считает Дженни Ясберг.

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых

Поп-звезда Робби Уильямс очаровал политического деятеля "Зелёных" в Гамбурге, поцеловав и исполнив для неё песню во время концерта в городе. Дженни Ясберг, давняя поклонница британского поп-звезды и со-руководитель гамбургских "Зелёных", находилась в первом ряду на шоу.

После концерта 41-летняя Ясберг поделилась своей встречей с певцом в Instagram, написав: "Робби Уильямс запомнил моё имя, поцеловал меня, посвятил мне 'She's the one'... Теперь я готова уйти на пенсию. Есть ещё что-то?" Видео в Instagram показывает, как Уильямс берёт её руку, шепчет "Дженни, Дженни, Дженни", спрашивает, может ли он посвятить ей песню, и благодарит её, сказав: "Ты милашка". Он закончил обмен страстным поцелуем в щёку.

"...Он стоял со мной почти три минуты"

Представители фракции "Зелёных" подтвердили, что Ясберг является преданной поклонницей Уильямса и его бывшей группы Take That. Говоря с Bild, Ясберг поделилась: "Робби стоял и болтал со мной и моими спутниками почти три минуты. Он был полон шуток. Весёлый парень".

Двухчасовой концерт Уильямса собрал, по оценкам, 25 000 фанатов на ипподроме в Гамбурге, а доступ к певцу был зарезервирован исключительно для клиентов Hamburger Sparkasse Haspa.

Ясберг является членом "Зелёных" с 2003 года, получив своё место в гамбургском парламенте через прямое назначение в избирательном округе Bergedorf в 2020 году. В настоящее время она является со-руководителем своей партии вместе с Домиником Лоренценом.

"Во время нашей беседы Робби пел '♪ Я не буду лгать ♪' и это меня рассмешило, так как это идеально подходило к игривой атмосфере".

"Дженни, полностью очарованная, не могла удержаться от повторения слов Робби '♪ Я не буду лгать ♪', так как она действительно жила своим лучшим моментом".

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