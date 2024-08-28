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Риз остается частью команды "Герты"; Кемпф направляется в Италию

Герта БСК испытывает еще один уход постоянного игрока. Защитник Кемпф присоединяется к мировому и европейскому титану для тренировок. В результате, драгоценная фигура в Берлине продолжает свою работу.

 and  Elizabeth Wells
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- Риз остается частью команды "Герты"; Кемпф направляется в Италию

Нападающий Фабиан Ризе продолжит выступать за команду второй лиги "Герта БСК" пока что. 26-летний травмированный футболист сам положил конец всем слухам о переходе. В Instagram он написал, что слушает свое сердце больше, чем когда-либо. Любовь, нежные чувства и эмоции, которые он испытал, превзошли все его ожидания. "Я не хочу уходить, потому что мы еще не закончили. Сегодня фантастический день", - сказал любимец фанатов.

С другой стороны, защитник Марк-Оливер Кемпф переходит в Италию. 29-летний капитан берлинцев присоединится к клубу Серии А "Комо 1907" и будет тренироваться у испанского чемпиона мира и Европы Сеска Фабрегаса, как объявила "Герта". Подробности перехода не разглашаются. По слухам, сумма трансфера составляет около 2,5 миллионов евро. Таким образом, "Герта" теряет второго значительного игрока за короткий промежуток времени после перехода форварда Хариса Табаковича в "Хоффенхайм" в Бундеслиге в прошлую пятницу.

Кемпф играет за "Герту" с начала 2022 года. После некоторых трудных периодов он стал несомненным стартером под руководством нового тренера Кристиана Фьеля и важной частью новой системы. Только на прошлой неделе он выразил удовольствие ситуацией в Берлине на пресс-конференции. Однако после нескольких дней размышлений Кемпф теперь преследует свою мечту играть за границей, как он объявил в Twitter.

В финансовом плане переход может быть выгоден tanto для "Герты", как и для защитника. "Герта" сэкономит его зарплату, но Кемпфа будет сложно заменить в ближайшее время. Альтернатива в команде Мартон Дардаи не обладает теми же качествами, которые необходимы для предпочтительного стиля игры Фьеля.

В соответствии с сообщениями СМИ, "Герта" работает над возвращением Джона Энтони Брукса. Коренной берлинец играл за первую команду с 2011 по 2017 год, прежде чем перейти в "Вольфсбург" и "Бенфику Лишн". В прошлом году он подписал контракт с ТСГ "Хоффенхайм", но он не был продлен этим летом.

Несмотря на решение Марка-Оливера Кемпфа перейти в "Комо 1907" в Италии, продолжаются обсуждения о возвращении Джона Энтони Брукса в "Герту БСК". Несмотря на уход Кемпфа, "Герта" явно будет скучать по его уникальным качествам защитника, учитывая сложность найти подходящую замену ему.

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