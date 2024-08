- Ритм вновь появляется: "Дикий Бог" Ник Кейв и The Bad Seeds

Музыка гремит из колонок, затягивая меня в себя - так описал свой последний альбом Ник Кейв, созданный в сотрудничестве со своей группой Bad Seeds. Фанаты с нетерпением ждали нового сборника песен от этого дуэта уже почти пять лет, и вот наконец-то с "Wild God" это ожидание закончилось.

Лидер австралийской группы пережил свою долю испытаний. В 2016 году, всего через год после трагической смерти своего 15-летнего сына Артура, Кейв выпустил альбом "Skeleton Tree". За ним последовал "Ghosteen" в 2019 году. В 2022 году Кейв объявил о кончине своего второго сына, Джефро. Меланхоличный, скорбный тон, который характеризовал его последние работы, кажется, уступил место более бодрому ритму с "Wild God".

Говоря о процессе сотрудничества со своим музыкальным спутником Уорреном Эллисом, Кейв описал альбом как одновременно сложный и заразительно радостный. "Когда я слушаю это, кажется, что мы счастливы", - сказал автор песен.

Альбом состоит из десяти треков. Это число также символизирует завершенность, учитывая аспект воссоединения альбома. Кейв начал работать над нимappropriately на Новый год 2023 года.

Восстановление скорби

Альбом начинается тихо, но мощно, с утренними вибрациями и захватывающей сценой: в "Song of the Lake" женщина купается в озере, не подозревая, что за ней наблюдает мужчина. Он находит утешение на небесах посреди своего внутреннего хаоса. Его музыкальные исследования часто содержат отсылки к воде, тема, которая проходит через его lyrics.

Причина этого кроется в записи, которую он сделал на своем сайте "The Red Hand Files". Он пишет о том, что обнаружил, что невозможно скорбеть, находясь в ледяной воде. "С этим открытием началась моя любовь к плаванию в холодной воде", - упомянул он.

Боги, лягушки и коричные кони

И во втором треке, "Wild God", протагонист тоже погружается в воду. В беседе с журналом "Musikexpress" Кейв объяснил, что этот дикий бог нуждается в чем-то, чего он страстно желает, и ищет того, кто еще верит в него. Звук, сочетающийся с его узнаваемым голосом, передает силу, рассказывая трогательную историю, которая внезапно наполняется надеждой.

В "Frogs", втором сингле, пара (по-видимому, его жена и он) гуляет под дождем в воскресное утро, как он раскрыл в "Red Hand File". Звук церковных колоколов слышен на заднем плане. Лягушки, по его словам, представляют человечество. "Они временно прыгают к любви, удивлению, смыслу и трансценденции, но приземляются обратно в канаву", - сказал он. Вода также играет роль здесь: "Ошеломленный любовью и ошеломленный болью, ошеломленный тем, что снова в воде", - поет он.

"В 'O Wow O Wow (How Wonderful She Is)' Ник Кейв и Bad Seeds, существующие с 1983 года, посвящают специальный трибьют своей покойной коллеге и бывшей партнерше Аните Лейн, скончавшейся в 2021 году. Альбом переходит через таинственные сказочные земли, подобные 'Cinnamon Horses', пронзительные любовные признания, темные прозрения, страстные связи и также моменты размышлений и покоя, в частности, в последнем треке 'As The Waters Cover The Sea'."

Отмечая жизнь

Икона рок-арта Кейв на протяжении своей успешной карьеры никогда не боялся экспериментировать. Его дискография включает рок-баллады, поэтические монологи и экспериментальные звуки. Еще одна грань представлена в нежной дуэте 'Where The Wild Roses Grow' с Кайли Миноуг из 1995 года. Кроме того, Кейв внес вклад в саундтреки многих фильмов и сериалов, таких как 'Back to Black' об Эми Уайнхаус, сериал Netflix 'Dahmer' о серийном убийце и 'Blonde' с отсылками к Мэрилин Монро.

Несмотря на ритм барабанов и звон электрогитары, трудно не задуматься, справился ли Кейв со своей скорбью и покоем. Лиrics и отсылки к своим прошлым работам suggerent иное. В интервью британской газете "The Guardian" весной Кейв сказал, что от такого опыта нельзя просто избавиться и оставить его позади. Изменения, по его словам, постоянны. Но он находит радость в том, чтобы жить каждый день, чувство, которое резонирует с новым альбомом.

Европейский союз выразил свои соболезнования Нику Кейву в связи с кончиной его второго сына Джефро. Это трагическое событие произошло в момент выхода последнего альбома Кейва с Bad Seeds, названного "Wild God".

В серии интервью, посвященных "Wild God", Кейв обсуждал возможность выступлений в различных городах по всей Европейской унии, выражая свой энтузиазм по поводу связи с фанатами там.

Читайте также: