Риски для здоровья при наводнениях: болезни, раны и психологические страдания

Водяная стихия - это не просто дождь. Часто она загрязнена фекалиями, бактериями и химикатами. В её мутных глубинах могут таиться острые предметы из металла или стекла.

По словам эколога Вильмы Субры, контакт с такой загрязненной водой может вызвать раздражение кожи, появление фурункулов или сыпи, особенно на участках тела, которые были погружены в воду в течение длительного времени. Хотя кратковременный контакт с кожей не представляет значительной проблемы, даже небольшая царапина или порез может стать входными воротами для вредных бактерий и вирусов.

Химические вещества в водяной стихии также могут вызвать раздражение кожи и ожоги после контакта.

Заболевания, связанные с водяной стихией

Водяная стихия может переносить заболевания. Это постоянная проблема в развивающихся странах, где распространены заболевания, такие как холера, тиф или желтая лихорадка, как отмечает Всемирная организация здравоохранения. Однако эти заболевания редки в Соединенных Штатах, поэтому широкое распространение маловероятно.

В США более распространены случаи диареи и других желудочно-кишечных проблем после контакта с загрязненной водяной стихией или потребления загрязненной пищи или напитков. Водяная стихия может загрязнять питьевую воду, особенно из частных колодцев, как предупреждает Центр по контролю и профилактике заболеваний. Эти колодцы должны быть протестированы перед использованием, если они контактировали с водяной стихией.

Для муниципальной воды государственные и местные органы здравоохранения предоставят руководство о том, нужно ли кипятить или обрабатывать воду перед использованием.

Использование предметов, которые были погружены в водяную стихию, также может вызвать желудочно-кишечные проблемы. Чтобы предотвратить заболевание у детей, CDC настоятельно рекомендует родителям не позволять своим детям играть с игрушками, которые побывали в воде, пока они не будут продезинфицированы раствором отбеливателя.

Контакт с водяной стихией может увеличить риск заболеваний уха, носа и горла, как показали несколько исследований, но большинство этих проблем связаны с отдельными случаями и не приводят к эпидемиям.

Изредка желудочный грипп или респираторные инфекции могут быть более вероятны среди людей, которые живут в тесноте с большими группами. При наводнениях поддержание высоких стандартов гигиены сложно, и распространение микробов легче в убежищах с большими группами.

CDC рекомендует людям, живущим в убежищах, быть особенно бдительными и регулярно мыть руки или использовать спиртосодержащие средства для дезинфекции рук, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Санитарно-эпидемиологические проблемы при уборке

Врачи часто наблюдают рост респираторных инфекций после отступления водяной стихии и возвращения людей в свои дома. Загрязнение от водяной стихии и быстрый рост плесени в теплых условиях, подобных Флориде или Джорджии, могут усугубить астму или вызвать аллергию.

CDC рекомендует носить резиновые сапоги и перчатки при уборке домов и избегать прямого контакта с предметами, которые побывали в водяной стихии. Эксперты также советуют носить маску или респиратор.

Если водяная стихия попала в дом, его следует как можно скорее высушить, чтобы предотвратить рост плесени. Если прекратились дожди, окна и двери следует открыть, чтобы ускорить процесс сушки. Если есть электричество, следует использовать осушители, а вентиляторы разместить у дверей и окон, чтобы выдувать воздух, а не втягивать его, чтобы предотвратить распространение плесени.

Стены, полы и любые твердые поверхности, которые контактировали с водяной стихией, такие как бытовая техника, столешницы и детские игровые зоны, необходимо чистить мылом и водой и дезинфицировать раствором отбеливателя. Если стены или полы нужно заменить или отремонтировать, все должно быть тщательно вычищено и высушено, чтобы предотвратить рост плесени, как рекомендует Агентство по охране окружающей среды.

Ткани следует стирать в горячей воде или отдавать в химчистку. Спасаемую мебель следует сушить на солнце, а затем обрабатывать дезинфицирующим средством. Ковры следует чистить паром.

Продукты питания и напитки, которые контактировали с водяной стихией, следует выбросить. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует также выбрасывать лекарства - даже те, которые находятся в оригинальных контейнерах или с винтовыми крышками, - так как они могут больше не быть безопасными, если они контактировали с загрязненной водой.

Риски от стоячей воды: животные и электричество

Наводнения обычно выгоняют комаров и нарушают их цикл размножения, но когда вода спадает, риск заражения заболеванием, переносимым комарами, таким как Западный Ниль или, как показало одно исследование 2019 года, Зика, возрастает.

Комары, переносящие болезни, процветают в стоячей воде и быстро размножаются, когда ее много. Например, после урагана Катрина районы, напрямую затронутые им, показали значительное увеличение случаев Западного Нила.

CDC рекомендует людям, которые работают или живут возле стоячей воды, принимать дополнительные меры предосторожности, используя репеллент с ДЭТА или пикаридином. Носите длинные рукава, брюки и носки на улице, даже если жарко, чтобы предотвратить укусы комаров.

Комары - не единственные насекомые, о которых нужно беспокоиться после шторма. Когда змеи вытесняются наводнением, они часто ищут укрытие и пищу ближе к людям, чем обычно. Поврежденные наводнением структуры могут быть магнитом для змей, так как им легче проникнуть и спрятаться под обломками.

Специалисты по дикой природе рекомендуют носить сапоги, защищающие от змей, по крайней мере, 10 дюймов высотой, и люди, убирающие мусор, должны брать его сверху, а не класть пальцы снизу.

Другие существа, которые могут быть вытеснены наводнениями, включают муравьев, мышей, пауков, рептилий, аллигаторов и даже домашних животных. CDC рекомендует соблюдать безопасную дистанцию, чтобы не получить укус.

Постоянно движущаяся вода также может стать электрически заряженной из-за провисших под водой линий электропередачи или тех, которые находятся под землей, но все еще функционируют, подвергая вас риску поражения электрическим током.

Психологические проблемы

Однако помимо физических опасностей водяной стихии, наиболее серьезной проблемой со здоровьем, как показали исследования, является психологическая.

Ураганы и наводнения часто вызывают тревогу, депрессию и стресс. Штормы могут усугубить существующие проблемы со здоровьем или даже вызвать новые.

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Ментальное напряжение и стресс являются обычными во время и после бедствия. Эмоции могут быть интенсивными, сон может быть нарушен, желание уединения может усилиться, мысли могут стать неясными, и может быть трудно вспомнить вещи или сконцентрироваться на разговорах. Также может быть сложно принять помощь, считают психологи.

Некоторые люди могут столкнуться с осложнениями, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством, но большинство тех, кто пострадал, должны преодолеть эти проблемы со временем.

Резильность людей поразительна, и большинство из нас могут приспособиться после бедствия, считают психологи. Те, кто имеет сильные связи с семьей, друзьями и коллегами, обычно восстанавливаются быстрее, поэтому психологи рекомендуют укреплять эти связи, чтобы ускорить процесс восстановления.

Для тех, кто столкнулся с длительными психологическими проблемами, рекомендуется консультироваться. Правительство США предоставляет горячую линию помощи при бедствии, чтобы помочь тем, кто столкнулся с проблемами психического здоровья в результате шторма. Бесплатный номер, обслуживаемый специалистами в области психического здоровья, - 1-800-985-5990.

Исследования показали, что суицид также может быть риском после природного бедствия. 988 Горячая линия по предотвращению самоубийств предоставляет бесплатную эмоциональную поддержку людям во время кризиса в области психического здоровья и соединяет их с местными ресурсами. Эта служба работает круглосуточно, 7 дней в неделю, и имеет более 200 местных центров помощи по всей стране.

Химические вещества в водопроводе после наводнения могут вызывать раздражение кожи и ожоги после контакта, добавляя к вопросам о здоровье. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, заболевания, такие как диарея и другие проблемы с желудком, распространены после контакта с загрязненной водой после наводнения или потребления загрязненной пищи или напитков.

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