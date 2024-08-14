- Риск лесных пожаров на самом высоком уровне во многих районах

В Бранденбурге риск лесных пожаров еще больше повысился из-за высоких температур и низкой осадков. Сейчас 9 из 14 районов находятся на самом высоком уровне опасности 5, что указывает на очень высокую опасность, согласно Министерству окружающей среды земли. Риск остается высоким в районах Остпригниц-Руппин, Верхнехавель, Укермарк и Эльбе-Эльстер. В настоящее время только район Пренцлау facing a moderate risk.

В течение среды и предстоящих дней температура останется высокой, с местными ливнями и грозовыми разрядами. Немецкий метеорологический сервис также прогнозирует дождь в некоторых частях Бранденбурга в четверг.

Повышенные температуры и сухие условия продолжают подпитывать лесные пожары, делая их серьезной угрозой в Бранденбурге. Несмотря на прогноз местных ливней и грозовых разрядов, риск возникновения пожаров остается высоким в районах, таких как Остпригниц-Руппин и Укермарк.

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