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" Рим " испытывает разочарование в конце игры, так как " Хаммельс " снова остается в стороне.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

" Рим " испытывает разочарование в конце игры, так как " Хаммельс " снова остается в стороне.

Матс Хуммельс, свежий новичок "АС Рома", все еще не дебютировал за команду. Победитель ЧМ-2014 остался на скамейке запасных во время ничьей 1:1 с "Атлетиком Бильбао", где Аитор Пaredes забил поздний гол-выравнивающий (85'). Артем Довбик вывел "Рому" вперед в своем дебютном матче за клуб (32'). Тренер "Ромы", Иван Юрич, сделал пять замен, но Хуммельс так и не появился на поле. 35-летний игрок, недавно присоединившийся к команде, последний раз играл 1 июня 2022 года в финале Лиги чемпионов за "Боруссию Дортмунд" против "Реала" (1:2).

С другой стороны, новый клуб Жозе Моуринью, "Фенербахче", начал свой путь в Лиге Европы со сложностей, но все же одержал победу со счетом 2:1 над "Юнион Сент-Жилоаз". Турецкий гранд упорно боролся за первые очки в новом формате лиги. Цаглар Сойuncu (26') и автогол Кристиана Бергюсса (82') вывели "Фенербахче" вперед, но Росс Сайкс (90'+3) сократил разницу для "Сент-Жилоаз". "Фенербахче" начал медленно и едва не пропустил, когда Франьо Иванович попал в перекладину (17'). После того, как они вышли вперед, они играли с большей уверенностью и не испытывали особых проблем. Красная карточка Кевина МакАллистера (73') для "Юнион Сент-Жилоаз" дала "Фенербахче" чувство безопасности. В хаотичной концовке Брайт Осайи-Сэмюэл заработал пенальти и был удален (90'), но Доминик Ливакович спас день для "Фенербахче".

Матс Хуммельс, возможно, жаждет продемонстрировать свои навыки в футболе, так как еще не играл за "АС Рома". Несмотря на трудности, с которыми столкнулась новая команда Жозе Моуринью, "Фенербахче", они все же одержали победу в футболе, благодаря голам Цаглара Сойунчу и автоголу Кристиана Бергюсса.

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